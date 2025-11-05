Civiles podrán comprar y tener fusiles semiautomáticos en Argentina: los requisitos

El Gobierno levantó la prohibición para la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional y estableció un nuevo régimen de permisos bajo control exclusivo del RENAR.

Los requisitos para tener y operar estos fusiles semiautomáticos. Foto: Unsplash.

El Gobierno nacional habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional y estableció un sistema de permisos bajo controles del Registro Nacional de Armas (RENAR) para particulares y entidades de tiro.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución 37/2025 y oficializada a través del Boletín Oficial. Por tanto, se reemplazó la prohibición que regía sobre este tema por un sistema de permisos, pero con requisitos y controles estrictos.

La nueva normativa cambia el régimen de autorización y fiscalización sobre este tipo de armas, que ahora quedó bajo la órbita en exclusividad del RENAR, que depende del Ministerio de Seguridad Nacional.

La autorización del Gobierno para tener fusiles semiautomáticos. Foto: Freepik.

Las armas que se podrán comprar y los ciudadanos habilitados para hacerlo

Tanto los legítimos usuarios como las entidades de tiro quedan habilitados -a partir de esta reforma- a adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, es decir, fusiles o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares y de calibre superior al .22 LR.

Los habilitados para solicitar estas armas son usuarios de armas de uso civil condicional, es decir, personas registradas con este tipo de licencia. Y las entidades de tiro, o sea, asociaciones y clubes de tiro habilitados.

Requisitos para tener fusiles semiautomáticos

Hay ciertos requisitos que son precisos cumplir dado que se exigen para poder comprar y poseer este tipo de armas. Estos son:

Identificación completa del arma: debe presentarse la información detallada del arma, incluyendo tipo, marca, modelo, calibre, CUIM y número de serie.

Sistema de guarda registrado (tipo G2): es obligatorio disponer de un espacio o dispositivo de almacenamiento seguro, debidamente aprobado y registrado.

Declaración jurada: el solicitante deberá justificar su pedido mediante una declaración jurada, acompañada por la documentación probatoria correspondiente y fotografías del arma.

Pago de tasas administrativas: se debe abonar el arancel correspondiente al trámite, equiparable al costo de la Tenencia Exprés y la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM).

El Gobierno habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos. Foto: Unsplash.