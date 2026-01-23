Tanque de guerra modelo Type 100. Foto: Reddit.

China presentó oficialmente su primer prototipo de tanque principal de batalla de cuarta generación, un desarrollo que representa un avance significativo en la modernización de sus fuerzas terrestres.

El nuevo modelo, identificado como Type 100, incorpora tecnologías orientadas a aumentar la supervivencia de la tripulación y la eficacia operativa en el campo de batalla.

Entre sus principales innovaciones, se destaca la torreta no tripulada, acompañada por sistemas de radar avanzados, protección activa y herramientas de realidad aumentada.

Estos elementos buscan mejorar la conciencia situacional y optimizar la toma de decisiones en escenarios de alta intensidad. El diseño del vehículo prioriza la automatización e integración digital, reduciendo la exposición directa del personal a las amenazas.

A nivel visual y funcional, la diferencia más notable respecto a modelos anteriores del Ejército Popular de Liberación es precisamente su torreta de diseño futurista, donde se concentra el armamento principal.

Según la información divulgada, el Type 100 estaría equipado con un cañón de 105 milímetros, una ametralladora coaxial y una estación de armas operada a distancia.

Este enfoque permite que las funciones de combate se ejecuten sin que haya tripulantes dentro de la torreta, lo que disminuye riesgos y habilita nuevas modalidades de empleo táctico.

Hasta ahora, los tanques chinos utilizaban torretas tripuladas, donde se ubicaban el comandante y artillero, por lo que el paso a una estructura no tripulada marca un cambio relevante tanto en términos tecnológicos como doctrinales.

En este contexto, el Type 100 se presenta como un modelo experimental que refleja la intención de China de avanzar hacia una nueva generación de vehículos blindados y alinearse con las tendencias que ya exploran otras potencias militares en el desarrollo de sistemas de combate más automatizados y conectados.

Características de los tanques de guerra Type 100