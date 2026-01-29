El Gobierno reglamentó un nuevo trámite digital. Foto: Green Fenix

El Registro Nacional de Armas (RENAR) oficializó un nuevo procedimiento digital denominado “Tenencia por Transferencia Express” para facilitar la transferencia de armas de fuego entre usuarios que ya están autorizados legalmente en Argentina. La medida fue formalizada mediante la Resolución 2/2026, publicada en el Boletín Oficial este jueves 29 de enero.

La nueva modalidad, que forma parte del Plan de Transformación Digital Integral del RENAR, permite que quienes posean una habilitación vigente puedan gestionar en línea, sin trámites presenciales, la tenencia de un arma que les cede otra persona con Código Único de Identificación de Material (CUIM). Este trámite digital está dirigido a usuarios individuales y a personal de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, policías y servicios penitenciarios que se encuentren en regla y sin impedimentos judiciales o administrativos vigentes.

Los procesos de transferencia exigían la presentación física de documentación y validaciones presenciales ante delegaciones, lo que generaba demoras y pasos burocráticos adicionales. Con el nuevo sistema, todo el proceso se puede completar en línea a través de la plataforma digital “MiRenar” o la que en el futuro la reemplace.

La autorización del Gobierno para tener fusiles semiautomáticos. Foto: Freepik.

La iniciativa busca acelerar los tiempos de gestión, mejorar la eficiencia administrativa y fortalecer el control estatal, ya que el sistema automatiza las verificaciones de requisitos y antecedentes para autorizar la transferencia entre legítimos usuarios. La tasa correspondiente al trámite será la misma que la de la Solicitud de Credencial de Tenencia de Arma (20 unidades RENAR) y de la Tarjeta de Control de Consumo de Munición (10 unidades RENAR).

Con esta innovación, el Gobierno continúa la digitalización de los procedimientos vinculados a armas de fuego, complementando medidas anteriores como la creación del “CLU digital” para obtener la condición de legítimo usuario de arma por medios electrónicos.

Civiles podrán comprar y tener fusiles semiautomáticos en Argentina

El Gobierno nacional habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional y estableció un sistema de permisos bajo controles del Registro Nacional de Armas (RENAR) para particulares y entidades de tiro. La decisión quedó establecida mediante la Resolución 37/2025 y oficializada a través del Boletín Oficial el pasado 5 de noviembre. Por tanto, se reemplazó la prohibición que regía sobre este tema por un sistema de permisos, pero con requisitos y controles estrictos.

La nueva normativa cambia el régimen de autorización y fiscalización sobre este tipo de armas, que ahora quedó bajo la órbita en exclusividad del RENAR, que depende del Ministerio de Seguridad Nacional.