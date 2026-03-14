Armamento Foto: Foto generada con IA

China acaba de dar un golpe estratégico en el tablero geopolítico del Pacífico. La Armada del Ejército Popular de Liberación alcanzó un nuevo hito al completar una flota de diez destructores Tipo 055, uno de los buques de guerra más avanzados y temidos del planeta. Esta potente expansión naval ha provocado preocupación inmediata en Washington, que observa con inquietud cómo Pekín fortalece su presencia militar en medio de crecientes tensiones regionales.

Una flota que cambia el equilibrio de poder en Asia

Los nuevos destructores Dongguan (109) y Anqing (110) fueron incorporados oficialmente durante recientes ejercicios navales difundidos por la Televisión Estatal China. Con ellos, China completa un conjunto de diez unidades desplegadas estratégicamente en sus tres teatros marítimos principales: Norte, Sur y Oriental, este último responsable del Estrecho de Taiwán, una de las zonas más explosivas del mundo.

Esta ampliación no solo eleva la capacidad operativa de China, sino que también muestra una planificación milimétrica para asegurar proyección de poder simultánea en todos sus frentes marítimos.

Se pospone la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Foto: REUTERS

El arma que preocupa al Pentágono: un destructor que parece crucero

Aunque China define a los Tipo 055 como destructores, múltiples analistas occidentales los consideran verdaderos cruceros de misiles guiados, dada su enorme potencia y desplazamiento cercano a 12.000 toneladas.

Sus capacidades generan especial nerviosismo en Estados Unidos. El Tipo 055 integra un sistema lanzador vertical (VLS) con 112 celdas, capaz de disparar misiles antiaéreos, antibuque, antisubmarinos e incluso armas de ataque a tierra. En pocas palabras: un solo buque puede cumplir múltiples misiones al mismo tiempo, algo fundamental en un conflicto moderno.

Este avance coincide con advertencias recientes de publicaciones especializadas que afirman que China está logrando una rápida modernización naval que podría alterar el equilibrio estratégico global.

Un crecimiento naval sin precedentes

La clase Tipo 055 representa apenas una parte del gigantesco esfuerzo marítimo del país asiático. Informes actuales señalan que los astilleros chinos han producido más barcos entre 2019 y 2023 que la totalidad de la flota de superficie de la Marina Real Británica, una expansión que ha encendido alarmas en Washington y otras capitales occidentales.

Estados Unidos reconoce que China ya opera la flota más grande del mundo en número total de barcos, y que su capacidad industrial permitiría reponer pérdidas rápidamente en caso de un conflicto prolongado. Esta ventaja industrial podría ser decisiva.

Bandera de Estados Unidos; bandera de China. Foto: Reuters/Brian Snyder.

Por qué Estados Unidos observa con preocupación este avance

La preocupación estadounidense no se debe solo al tamaño de la flota china, sino a su creciente sofisticación tecnológica. Estados Unidos continúa liderando en sistemas avanzados como Aegis y en experiencia operativa, pero cada incorporación china acorta la brecha.

Además, el despliegue del Tipo 055 coincide con simulaciones recientes en las que modelos de este buque lograron enfrentar a múltiples destructores estadounidenses en escenarios teóricos de combate cerca de Taiwán, según investigaciones chinas divulgadas internacionalmente.

Un mensaje directo al mundo

La presencia simultánea de los diez destructores Tipo 055 transmite un mensaje claro: China está preparada para asumir un rol dominante en el Pacífico. Su modernización naval no solo aumenta la tensión con Estados Unidos, sino que también redefine la dinámica militar en el Indo-Pacífico.

Con esta nueva flota, Pekín demuestra que no solo pretende proteger sus intereses regionales, sino también consolidarse como superpotencia marítima global.