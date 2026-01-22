Trump detalló el “arma sónica” utilizada en la “operación Maduro” en Venezuela:

Donald Trump. Foto: REUTERS

Donald Trump volvió a ratificar el poderío militar al referirse a un “arma sónica secreta” que utilizaron las fuerzas especiales para capturar a Nicolás Maduro.

“Tenemos armas que nadie conoce. Y es mejor no hablar demasiado de ellas”, declaró el republicano.

El traslado de Nicolás Maduro hasta el tribunal federal del sur de Nueva York. Foto: REUTERS

La Casa Blanca no ratificó los relatos, pero la portavoz presidencial compartió en redes sociales fragmentos de la entrevista, calificándolos de “impactantes”.

El vídeo se viralizó rápidamente y reavivó el debate sobre el uso de armas acústicas en operaciones militares encubiertas.

La reacción de Rusia

Rusia exigió a Washington explicaciones sobre la supuesta tecnología y reavivó la polémica sobre el uso de tecnologías militares no convencionales

Vladímir Putin, presidente de Rusia. Foto: via REUTERS

El portavoz de Vladimir Putin afirmó que Rusia “investigará a fondo” las declaraciones del presidente estadounidense y pedirá información formal sobre el dispositivo.