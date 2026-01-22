Trump detalló el “arma sónica” utilizada en la “operación Maduro” en Venezuela: “Nadie más la tiene”
El presidente afirmó que se trata de un dispositivo que permitió neutralizar a los escoltas del presidente venezolano. Conocé todos los detalles en la nota.
Donald Trump volvió a ratificar el poderío militar al referirse a un “arma sónica secreta” que utilizaron las fuerzas especiales para capturar a Nicolás Maduro.
“Tenemos armas que nadie conoce. Y es mejor no hablar demasiado de ellas”, declaró el republicano.
La Casa Blanca no ratificó los relatos, pero la portavoz presidencial compartió en redes sociales fragmentos de la entrevista, calificándolos de “impactantes”.
El vídeo se viralizó rápidamente y reavivó el debate sobre el uso de armas acústicas en operaciones militares encubiertas.
La reacción de Rusia
Rusia exigió a Washington explicaciones sobre la supuesta tecnología y reavivó la polémica sobre el uso de tecnologías militares no convencionales
El portavoz de Vladimir Putin afirmó que Rusia “investigará a fondo” las declaraciones del presidente estadounidense y pedirá información formal sobre el dispositivo.