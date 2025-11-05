Peligrosas tormentas y ráfagas de viento: las provincias que están bajo alerta este miércoles 5 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la llegada de fuertes fenómenos en distintos puntos del país.

Tormenta, lluvia. Foto: Unsplash

Las lluvias y tormentas no ofrecen respiro en Argentina. Tras un martes con distintas precipitaciones, este miércoles 5 de noviembre se activaron alertas por fuertes fenómenos en distintas provincias, según lo que advirtió el pronóstico del tiempo.

Según lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, hay 4 provincias que se encuentran bajo alerta amarilla por fuertes tormentas para este miércoles 5.

Lluvia, tormenta. Foto: NA.

Cuatro provincias bajo alerta por tormentas este miércoles 5 de noviembre

En detalle, las zonas afectadas son Mendoza, San Luis, Neuquén y Río Negro. Las previsiones son distintas para cada sector, aunque coinciden con la presencia de estos fenómenos que requerirán tomar algunos recaudos.

Las provincias bajo alerta tienen un panorama similar: Neuquén, Río Negro y San Luis esperan estos fenómenos para la noche, mientras que Mendoza tendrá fuertes lluvias por la tarde.

Alertas por tormentas en Argentina. Foto: SMN

Estas condiciones “podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica”. Además, los valores acumulados en este sector estarán entre los 20 y 40 mm, aunque “pueden ser superados en forma puntual”.

Recomendaciones ante un alerta amarilla por tormentas