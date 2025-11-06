El tip parrillero que salva los asados: el truco que realza el sabor de la carne y la deja muy jugosa
La carne al horno es una de las comidas clásicas en los hogares de familias numerosas, ya que es un plato fácil, abundante y muy rico en proteínas. Además de ser uno de los elegidos favoritos de los argentinos y suele condimentarse con especias o salsas para realzar su sabor. Sin embargo, hay un secreto milenario que deja la carne muy apetitosa: la salmuera.
Se trata de una solución de agua con sal, que data de hace siglos atrás, ya que fue una de las primeras formas de conservación de alimentos. De hecho, en la antigüedad, como las personas no tenían acceso a una refrigeración de la carne, recurrían a este método para alargar su vida útil y darle algo de sazón.
Este proceso ayudaba a prevenir el crecimiento de bacterias y hongos, que podían hacer que los alimentos se descompusieran rápidamente. Por ejemplo, ya en el antiguo Egipto utilizaban el salmón en salmuera, y esto fue un método importante para los viajes largos o las expediciones.
Paso a paso, cómo hacer salmuera para sazonar la carne
Ingredientes:
- 1 litro de agua
- 60 g de sal (aproximadamente 3 cucharadas soperas)
- 30 g de azúcar (opcional, para balancear el sabor y ayudar en la conservación)
- 2 dientes de ajo (opcional, para agregar sabor)
- 1 hoja de laurel (opcional)
- Especias o hierbas al gusto (como pimienta, semillas de mostaza, tomillo, romero, etc.)
Paso a paso:
- Disolver la sal y el azúcar: en una cacerola, calentar el agua y disolver la sal y el azúcar. Asegurate de que se disuelvan completamente en el agua.
- Añadir especias: para un sabor más moderno, coloca las especias o hierbas (como ajo, laurel, pimienta, etc.) en el agua y deja que hiervan junto con la mezcla de sal y azúcar durante unos 5-10 minutos. Esto ayudará a infundir los sabores.
- Enfriar la mezcla hasta que la salmuera se enfríe a temperatura ambiente. Si la vas a usar para conservar alimentos, asegúrate de que esté completamente fría antes de añadir los ingredientes.
- Sumergir los alimentos: coloca los alimentos que deseas conservar o marinar (por ejemplo, carne, pollo, pepinillos) en un recipiente y vierte la salmuera enfriada sobre ellos, asegurándote de que estén completamente sumergidos.
- Refrigerar: en el caso de estar utilizando la salmuera para conservar alimentos, guardalos en la heladera durante el tiempo necesario (puede variar dependiendo del tipo de alimento y la cantidad de salmuera).