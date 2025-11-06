El tip parrillero que salva los asados: el truco que realza el sabor de la carne y la deja muy jugosa

No se trata ni de una salsa ni de una especia, sino que es una técnica que logra el sabor perfecto para las comidas.

El método que realza el sabor de la carne y la deja más suave y jugosa. Foto: Freepik.

La carne al horno es una de las comidas clásicas en los hogares de familias numerosas, ya que es un plato fácil, abundante y muy rico en proteínas. Además de ser uno de los elegidos favoritos de los argentinos y suele condimentarse con especias o salsas para realzar su sabor. Sin embargo, hay un secreto milenario que deja la carne muy apetitosa: la salmuera.

Se trata de una solución de agua con sal, que data de hace siglos atrás, ya que fue una de las primeras formas de conservación de alimentos. De hecho, en la antigüedad, como las personas no tenían acceso a una refrigeración de la carne, recurrían a este método para alargar su vida útil y darle algo de sazón.

Tips para un asado más jugoso. Foto: Freepik

Este proceso ayudaba a prevenir el crecimiento de bacterias y hongos, que podían hacer que los alimentos se descompusieran rápidamente. Por ejemplo, ya en el antiguo Egipto utilizaban el salmón en salmuera, y esto fue un método importante para los viajes largos o las expediciones.

Paso a paso, cómo hacer salmuera para sazonar la carne

Ingredientes:

1 litro de agua

60 g de sal (aproximadamente 3 cucharadas soperas)

30 g de azúcar (opcional, para balancear el sabor y ayudar en la conservación)

2 dientes de ajo (opcional, para agregar sabor)

1 hoja de laurel (opcional)

Especias o hierbas al gusto (como pimienta, semillas de mostaza, tomillo, romero, etc.)

Cómo hacer que la carne se cocine más jugosa. Foto: Carnicería Res

Paso a paso: