Asado a la estaca gratis: guía rápida para llegar a la Fiesta del Turismo Rural en Ramona
Entrada gratis, asado a la estaca y tradición: te contamos cómo llegar a Ramona (Santa Fe), rutas, distancias y opciones de traslado
Si querés un plan de campo auténtico, sin gastar en entrada y con olor a leña desde temprano, este fin de semana Ramona se convierte en una escapada perfecta: la Fiesta del Turismo Rural se hace con entrada libre y gratuita en el Predio/Complejo Comunal de la localidad. El evento celebra 20 años de turismo rural en Ramona y concentra propuestas típicas: paseo gaucho, demostraciones ecuestres, feria de artesanos y el gran imán gastronómico, el concurso de asadores a la estaca.
Dónde queda Ramona y por qué es fácil llegar
Ramona está en el oeste del Departamento Castellanos (provincia de Santa Fe) y la atraviesa la Ruta Provincial 22, que conecta hacia el sur con la Ruta Provincial 70 (la misma que te lleva a Rafaela). Esa combinación (RP22 + RP70) es clave porque te permite entrar a la localidad desde corredores muy usados por quienes viajan desde Rafaela, Santa Fe capital y Rosario.
Cómo llegar en auto
Desde Rafaela (la opción más corta)
La forma más simple es tomar RP-70 y empalmar con RP-22 hasta Ramona. Como referencia, el viaje ronda los 54 km y suele demorar alrededor de 40–45 minutos según tránsito y horario.
Desde Santa Fe capital
Tenés dos enfoques: ir directo en auto o combinar micro + taxi desde ciudades intermedias. En auto, Rome2Rio estima 151,7 km y un tiempo cercano a 2 h 10 min. Si no manejás, la misma fuente sugiere alternativas como micro hasta Rafaela y luego taxi hasta Ramona, entre otras combinaciones.
Desde Rosario
La ruta habitual combina autopistas hacia Santa Fe y luego el corredor hacia Castellanos, con empalmes que terminan conectando con RP-70 y RP-22 para entrar a Ramona. Como estimación de viaje por carretera, hay cálculos que rondan 295 km y unas 3 h de manejo (aprox.).
Desde Buenos Aires (CABA y alrededores)
Si vas en auto, Rome2Rio marca una distancia por carretera de alrededor de 587 km y un tiempo cercano a 5 h 53 min (variable por paradas y tránsito). En transporte público, también aparece la opción de viajar en micro con combinaciones (por ejemplo vía San Francisco) y luego continuar hacia la zona.
Cómo llegar en micro / traslado organizado
Para quienes salen desde Santa Fe, el evento figura en la agenda turística provincial con opciones de traslado en Bus Mix, incluyendo modalidades y precios informados por la organización (por ejemplo “servicio completo”, “butaca cama” y opciones panorámicas).
Tip práctico: si elegís traslado, intentá reservar con tiempo porque al ser entrada gratuita suele crecer la demanda de última hora.
Datos clave para que no te falte nada al llegar
- La Fiesta se realiza 9 y 10 de mayo en el Predio Comunal de Ramona.
- El sábado se anuncia fogón y peña desde la noche, y el domingo concentra la agenda principal desde la mañana.
- Habrá almuerzo criollo (no incluido) y se recomienda llevar cubiertos.
- El cierre incluye show con Valentín Ávila como artista invitado.
Llevá efectivo para feria/puestos, calzado cómodo para predio y caminatas, y llegá temprano si querés buen lugar para ver el asado a la estaca y el movimiento tradicionalista.
Y si vas en auto: cargá combustible antes de salir y usá navegación (Maps/Waze) para chequear desvíos o caminos rurales según el clima.