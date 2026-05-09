Fiesta del Turismo Rural en Ramona Foto: redes

Si querés un plan de campo auténtico, sin gastar en entrada y con olor a leña desde temprano, este fin de semana Ramona se convierte en una escapada perfecta: la Fiesta del Turismo Rural se hace con entrada libre y gratuita en el Predio/Complejo Comunal de la localidad. El evento celebra 20 años de turismo rural en Ramona y concentra propuestas típicas: paseo gaucho, demostraciones ecuestres, feria de artesanos y el gran imán gastronómico, el concurso de asadores a la estaca.

Turismo rural, peña y asado a la estaca con entrada libe Foto: Diario La Opinión

Dónde queda Ramona y por qué es fácil llegar

Ramona está en el oeste del Departamento Castellanos (provincia de Santa Fe) y la atraviesa la Ruta Provincial 22, que conecta hacia el sur con la Ruta Provincial 70 (la misma que te lleva a Rafaela). Esa combinación (RP22 + RP70) es clave porque te permite entrar a la localidad desde corredores muy usados por quienes viajan desde Rafaela, Santa Fe capital y Rosario.

Cómo llegar en auto

Desde Rafaela (la opción más corta)

La forma más simple es tomar RP-70 y empalmar con RP-22 hasta Ramona. Como referencia, el viaje ronda los 54 km y suele demorar alrededor de 40–45 minutos según tránsito y horario.

Desde Santa Fe capital

Tenés dos enfoques: ir directo en auto o combinar micro + taxi desde ciudades intermedias. En auto, Rome2Rio estima 151,7 km y un tiempo cercano a 2 h 10 min. Si no manejás, la misma fuente sugiere alternativas como micro hasta Rafaela y luego taxi hasta Ramona, entre otras combinaciones.

Desde Rosario

La ruta habitual combina autopistas hacia Santa Fe y luego el corredor hacia Castellanos, con empalmes que terminan conectando con RP-70 y RP-22 para entrar a Ramona. Como estimación de viaje por carretera, hay cálculos que rondan 295 km y unas 3 h de manejo (aprox.).

Desde Buenos Aires (CABA y alrededores)

Si vas en auto, Rome2Rio marca una distancia por carretera de alrededor de 587 km y un tiempo cercano a 5 h 53 min (variable por paradas y tránsito). En transporte público, también aparece la opción de viajar en micro con combinaciones (por ejemplo vía San Francisco) y luego continuar hacia la zona.

Cómo llegar en micro / traslado organizado

Para quienes salen desde Santa Fe, el evento figura en la agenda turística provincial con opciones de traslado en Bus Mix, incluyendo modalidades y precios informados por la organización (por ejemplo “servicio completo”, “butaca cama” y opciones panorámicas).

Tip práctico: si elegís traslado, intentá reservar con tiempo porque al ser entrada gratuita suele crecer la demanda de última hora.

Datos clave para que no te falte nada al llegar

La Fiesta se realiza 9 y 10 de mayo en el Predio Comunal de Ramona.

El sábado se anuncia fogón y peña desde la noche, y el domingo concentra la agenda principal desde la mañana.

Habrá almuerzo criollo (no incluido) y se recomienda llevar cubiertos .

El cierre incluye show con Valentín Ávila como artista invitado.

Este finde llega la Fiesta del Turismo Rural Foto: El Litoral

Llevá efectivo para feria/puestos, calzado cómodo para predio y caminatas, y llegá temprano si querés buen lugar para ver el asado a la estaca y el movimiento tradicionalista.

Y si vas en auto: cargá combustible antes de salir y usá navegación (Maps/Waze) para chequear desvíos o caminos rurales según el clima.