El Arañado, la localidad cordobesa que hospeda La Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha. Foto: Google Maps

La Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha es el evento central de El Arañado y el principal motivo por el que la localidad cordobesa recibe visitantes de distintos puntos del país. Cada edición reúne expresiones del folclore, gastronomía típica y actividades criollas que reflejan la identidad rural de la región.

Durante la celebración, el pueblo se transforma en un punto de encuentro para familias y agrupaciones tradicionalistas. Peñas folklóricas, música en vivo, danzas, jineteadas y locro popular forman parte de una agenda que se despliega a lo largo de varias jornadas.

El Arañado se viste de tradición: tres días de fiesta gaucha con música, jineteadas y entrada gratis Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cuándo es la Fiesta de la Tradición Gaucha con entrada gratis

La 89ª Fiesta de la Tradición Gaucha se desarrollará del 23 al 25 de mayo con una programación cargada de música, gastronomía criolla, jineteadas, desfiles y espectáculos que prometen convocar a familias y visitantes de todo el centro del país.

Con entrada libre y gratuita, la fiesta vuelve a poner en valor las costumbres del campo y el espíritu gaucho, consolidándose como una de las celebraciones tradicionales más importantes del calendario cultural cordobés.

Qué actividades propone la celebración

La fiesta no solo tiene valor cultural, sino también comunitario. Vecinos, instituciones locales y centros tradicionalistas participan en la organización, fortaleciendo un evento que con el paso de los años se consolidó como referencia en el calendario festivo de Córdoba.

El Arañado acompaña estos festejos con un entorno tranquilo, marcado por calles calmas, ritmo pausado y tradiciones vigentes. En ese marco, muchos visitantes aprovechan la fecha para recorrer el pueblo y conocer su vida cotidiana lejos del movimiento de las grandes ciudades.

Además de la fiesta, uno de los puntos más curiosos es la placa que declara al pueblo como el “centro del universo”, instalada en uno de los accesos. Aunque nació como una propuesta simbólica impulsada por vecinos, hoy es una de las imágenes más fotografiadas por quienes llegan al lugar.

La experiencia se completa con propuestas simples pero valoradas, como panaderías tradicionales, productos regionales y caminatas al atardecer, cuando el paisaje llano ofrece cielos abiertos y colores intensos sobre el horizonte.

Cómo llegar a El Arañado desde Córdoba y CABA

Llegar a El Arañado es parte de la escapada. Desde la ciudad de Córdoba Capital hay que recorrer unos 147 kilómetros, en un trayecto que demandan cerca de dos horas en automóvil. El camino más directo combina la autopista Córdoba-Rosario hasta Pilar y luego rutas provinciales.

El recorrido atraviesa localidades como Villa del Rosario, Luque, Calchín, Sacanta, hasta el ingreso al pueblo, con señalización clara y tránsito fluido en la mayor parte del camino.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, llegar a El Arañado implica recorrer unos 520 kilómetros y demanda entre 6 y 7 horas en auto: el camino más directo es salir por la Autopista Panamericana en dirección a Rosario, continuar por la Autopista Rosario–Córdoba, seguir hasta la zona de Pilar y desde allí tomar rutas provinciales que atraviesan Villa del Rosario, Luque, Calchín y Sacanta hasta el ingreso al pueblo.

¿Por qué el pueblo se llama El Arañado?

El nombre El Arañado tiene un origen directamente vinculado al paisaje natural de la zona y a los relatos que circularon antes de la fundación formal del pueblo. En el lugar donde hoy se asienta la localidad había un antiguo algarrobo que era usado como referencia geográfica, una especie de mojón natural en medio de la llanura cordobesa

Según la tradición oral y registros históricos regionales, animales salvajes como pumas se acercaban a ese algarrobo para afilar sus garras, dejando la corteza visiblemente marcada y “arañada”. Esa imagen terminó identificando al paraje y dio origen al nombre que, con el tiempo, se mantuvo cuando llegó el ferrocarril y se consolidó el poblado.