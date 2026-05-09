Entrada gratis, vida de campo y asado a la estaca:

Turismo rural, peña y asado a la estaca con entrada libe Foto: Diario La Opinión

Si venís necesitando un plan distinto, este fin de semana aparece una excusa perfecta: la Fiesta del Turismo Rural en Ramona, con entrada libre y gratuita, propuesta gastronómica criolla y actividades durante dos días.

La celebración nace con un motivo especial: conmemorar los 20 años del turismo rural en la localidad, una iniciativa que fue creciendo hasta convertir a Ramona en un punto fuerte para quienes buscan experiencias sencillas, auténticas y bien “de pueblo”.

¿Cuándo es y dónde se hace?

El evento se desarrolla el sábado 9 y domingo 10 de mayo en el Predio Comunal de Ramona. Según la agenda oficial, el sábado por la noche habrá fogón y peña; y el domingo se concentra la programación principal desde la mañana.

El gran imán: concurso de asadores a la estaca

Para muchos, el protagonista es uno: el asado a la estaca. La fiesta incluye concurso de asadores, ideal para ver el ritual completo: fuego paciente, cocción lenta y ese aroma que se te queda pegado en la campera.

Este finde llega la Fiesta del Turismo Rural Foto: El Litoral

Además, se anuncia almuerzo criollo (no incluido), con una recomendación importante para que no te agarre desprevenido: llevar cubiertos.

Tradición, paseo gaucho y demostraciones ecuestres

La Fiesta del Turismo Rural no es solo para comer rico. El programa suma condimento campero con paseo gaucho por las calles del pueblo y demostraciones ecuestres, una postal clásica que combina tradición y comunidad.

También se espera un clima “de encuentro”: familias, grupos de amigos y visitantes de localidades cercanas que llegan por el día y se quedan a recorrer, mate en mano.

Música en vivo, danzas y cierre con show

Durante el domingo habrá música y danzas tradicionales en vivo, y el cierre está anunciado con el artista invitado Valentín Ávila. La idea es que la jornada termine como corresponde: con aplausos, baile y esa sensación de “me quedaba un rato más”.

Asado argentino. Foto: Magnific

Artesanos, productos regionales y plan con chicos

Otro punto fuerte es el paseo para mirar (y tentarse): artesanos y productos regionales, perfecto para llevarte algo hecho a mano o probar sabores locales. Y si vas en familia, hay buenas noticias: se anuncian juegos y actividades para los más chicos, para que el plan funcione sin complicaciones.

Cómo ir: opción de traslado desde Santa Fe

Para quienes viajan desde la ciudad de Santa Fe, la agenda del evento menciona alternativas de traslado con Bus Mix, con distintas modalidades y valores informados por la organización.

Tips rápidos para aprovechar al máximo

Andá temprano el domingo : la programación arranca por la mañana y el movimiento crece rápido.

Llevá cubiertos si pensás almorzar en el predio.

Sumá efectivo por si comprás en puestos de artesanos/productores.

Ropa cómoda: es plan rural, con caminatas y actividades al aire libre.

Por qué esta fiesta puede volverse un clásico

Desde medios regionales destacan que Ramona busca que esta primera edición se consolide en el calendario y fortalezca la identidad local a través de cultura, gastronomía y turismo. Y cuando un evento suma entrada gratis, comida bien argentina y una agenda completa, el boca en boca hace el resto.