¿Principiante en la parrilla?: el ingrediente secreto del asado que está en todas las heladeras y funciona para tiernizar la carne

Además de aportar sabor y suavidad, también actúa como un medio ideal para incorporar especias y hierbas, como por ejemplo el ajo, perejil y romero.

Parrilla, carne, asado. Foto: Unsplash.

El chimichurri y el limón suelen ser los más usados para condimentar la carne en la parrilla al momento de hacer un asado. Sin embargo, hay ingrediente desconocido que, cada vez se usa más, y le da un sabor inigualable: la manteca.

La manteca no solo aporta sabor y suavidad, sino que también actúa como un medio ideal para incorporar especias y hierbas. Al derretirla y combinarla con ajo, perejil y romero, se logra un aderezo que potencia el gusto de los cortes de la carne.

La manteca es ideal para tiernizar la carne. Foto: Unsplash

Una de las grandes ventajas de la manteca es su capacidad para ablandar la carne mientras se cocina. Al aplicarla sobre el corte caliente, forma una capa que ayuda a retener los jugos, evitando que se reseque y logre una textura jugosa.

Además, la manteca es ideal para crear una costra dorada en la superficie de la carne. Su contenido de grasas se carameliza al contacto con el calor, mejorando tanto el sabor como la apariencia del corte vacuno, haciendo un asado único.

¿Cómo usar la manteca en la parrilla?

Prepará la manteca saborizada: mezclá manteca derretida con ajo picado, hierbas frescas y sal. Aplicá durante la cocción: usá un pincel para cubrir la carne mientras se asa. Usala como toque final: una vez cocida, agregá un poco de manteca sobre el corte caliente para intensificar su sabor.

Parrilla, asado. Foto: Freepik

Las 3 formas de comer el asado que sobró en la parrilla

Empanadas criollas de carne asada

Trozar la carne en cubos. Saltearlos con cebolla, morrones rojos y verdes picados. Agregar pimentón dulce y comino. Sumar caldo o jugo que haya soltado la carne para ganar jugosidad. Rellenar tapa de masa para empanadas y cerrarlas. Hornear a 200 °C durante 20 minutos o freír hasta que estén doradas. Servir acompañadas de chimichurri o salsa picante para realzar el sabor.

Empanadas criollas. Foto: Freepik

Tacos al estilo argentino

Desmenuzar la carne y calentarla en una sartén con cebolla de verdeo, ajo y aceite de oliva. Calentar los discos de masa. Servir la carne sobre cada disco. Añadir rodajas de tomate, repollo rallado y queso rallado. Decorar los tacos con una cucharada de salsa criolla o una crema ácida casera aderezada con limón y cilantro. En menos de 15 minutos, estarán listas para disfrutar de plato fresco y colorido.

Croquetas de carne y queso

Otra opción es armar un aperitivo o entrada diferente, y apostar por unas croquetas crujientes:

Triturar la carne asada junto con un poco de puré de papas. Sumar queso cremoso y perejil picado. Formar pequeñas bolas o cilindros, pasarlos por harina, huevo batido y pan rallado. Freír en abundante aceite caliente hasta que estén doradas y crujientes. Servir con mayonesa casera de ajo o una salsa dulce de chile para un contraste irresistible. Consejos extra para maximizar tu asado Guardar las sobras en recipientes herméticos en el refrigerador y consumirlas en un plazo máximo de tres días. Para darle sabor extra, rehogar la carne con especias como pimentón, ají molido, curry suave.

Croquetas de carne. Foto: Pexels.

Además de la carne, aprovechar los chorizos, morcillas y vegetales asados para enriquecer tus recetas también puede ser otra opción.