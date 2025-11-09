Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 9 de noviembre de 2025

El clima hoy

Este domingo 9 de noviembre de 2025, Catamarca comienza el día con un clima predominantemente suave. Durante la mañana, se esperan cielos despejados y temperaturas mínimas alrededor de los 6.4°C. A medida que el día avanza, la temperatura irá incrementando paulatinamente, ofreciendo una jornada agradable para las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde y noche, las temperaturas alcanzarán un máximo de 23.7°C, con un clima parcialmente nuboso. Mientras que los vientos soplarán a una velocidad media de 10 km/h. La humedad relativa variará, proporcionando una sensación térmica fresca al caer el sol. Es un día perfecto para participar en actividades al aire libre, siempre considerando leves cambios del viento.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Se recomienda utilizar ropa ligera durante el día debido a las temperaturas elevadas, pero llevar un abrigo liviano para la noche. Asimismo, es aconsejable el uso de protector solar si planea permanecer al aire libre por periodos prolongados.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 9 de noviembre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su primera aparición a las 08:12, mientras que el atardecer llegará a las 18:33. Es un momento ideal para disfrutar de las vistas que ofrece Catamarca al amanecer y al caer la tarde.