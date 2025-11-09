Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 9 de noviembre de 2025

Clima en Jujuy

Hoy en Jujuy, el clima presentará condiciones de nubes parciales por la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.2°C y se mantendrán sin precipitaciones durante esta franja. Los vientos se percibirán con una velocidad máxima de 10 km/h. La humedad relativa será evidente, culminando en un 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Mientras avancemos hacia la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán mostrando nubosidad parcial. Las temperaturas aumentarán, oscilando hasta 18.4°C como máximo. No se esperan lluvias ni cambios significativos en el viento.

Observaciones astronómicas del día

El amanecer está programado para las 08:01, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 18:41. Por su parte, el moonrise se dará a las 18:03 y el moonset a las 07:26.

Recuerde siempre llevar protección solar si planea estar fuera durante las horas de mayor radiación.