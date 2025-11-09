Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 9 de noviembre de 2025

Condiciones climáticas

En la mañana en San Juan, el clima comenzará con cielos mayormente despejados y una temperatura mínima de apenas 17.2°C. La humedad relativa alcanzará un nivel mucho más cómodo alrededor del 17.6%. La probabilidad de precipitaciones es mínima, por lo que se espera un comienzo de día ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, las condiciones en San Juan seguirán siendo favorables. La temperatura máxima llegará hasta los 20.4°C. El viento será leve, con una velocidad predominante de alrededor 9 km/h desde el sector noreste. La noche contará con la humedad alcanzando un 17.2%, lo que promete un cerrar agradable y seco del día. Las posibilidades de precipitación seguirán prácticamente nulas.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 9 de noviembre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a partir de las 08:29 y se pondrá alrededor de las 18:37. Esta información puede ser muy útil para planear actividades que requieren luz solar.