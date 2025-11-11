Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 11 de noviembre de 2025

Clima Diario

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el día comenzará con una ligera brisa y cielos clima parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, y se esperan máximas que no superarán los 16°C durante la mañana. La humedad se mantendrá en niveles elevados, por lo que se recomienda estar preparado para posibles cambios en las condiciones climáticas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde, el clima seguirá siendo similar, con una leve disminución en la cobertura de nubes. La temperatura máxima alcanzará los 15.5°C, brindando una tarde agradable para quienes disfrutan del frescor del otoño. Hacia la noche, la temperatura descenderá nuevamente, rondando los 8.6°C, y el viento, con ráfagas que podrían llegar a 8 kilómetros por hora, aumentará la sensación de frío, por lo que se recomienda llevar un abrigo.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Para hoy, se aconseja llevar un paraguas ligero por si las precipitaciones se hacen presentes, aunque el porcentaje de probabilidad es bajo. En cuanto al vestuario, una chaqueta o abrigo ligero deberían ser suficientes para mantenerse cómodo durante el día, sin olvidar el uso de protector solar debido a la radiación solar, que podría ser significativa pese a las nubes.