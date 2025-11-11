Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 11 de noviembre de 2025

Pronóstico diario

Hoy en San Juan, el estado del clima durante la mañana será parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán en torno a los 9.2°C. Se espera que la humedad mantenga niveles altos, rondando el 61%. El viento podrá llegar a una velocidad máxima de 11 km/h, soplando en dirección variable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche se espera que las condiciones se mantengan similares, con el cielo presentándose parcialmente nuboso y temperaturas más agradables, alcanzando los 20.4°C como máximo. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando los 17 km/h, mientras que la humedad descenderá a un 33%.

Se recomienda estar preparado para posibles cambios en las condiciones del viento más adelante en el día.