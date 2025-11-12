Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 12 de noviembre de 2025

Clima en Argentina

El clima en Catamarca para este miércoles 12 de noviembre de 2025 comenzará con un amanecer a las 8:12 y un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 6.4°C como mínima y 23.7°C como máxima durante el día. Se estima que la humedad se mantenga alrededor del 65% durante toda la jornada. Habrá vientos del norte y noroeste a velocidades promedio de 33 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, aunque las temperaturas podrían alcanzar los 23.7°C, se pronostican vientos más intensos con ráfagas de hasta 33 km/h.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y se espera que las temperaturas desciendan gradualmente. El sol se pondrá a las 18:33, con una potencial visibilidad reducida debido a la nubosidad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 12 de noviembre de 2025

Los observadores astronómicos podrán notar que la luna se alzará a las 7:40 y se ocultará a las 17:53, coincidiendo con el inicio de un nuevo ciclo lunar.