Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 12 de noviembre de 2025

Clima diario

Hoy en Ciudad De Buenos Aires se pronostica un clima que estará en su mayoría parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de aproximadamente 8.6°C. Con vientos predominantes del sector oeste, se estima que alcancen una velocidad máxima de hasta 8 km/h. La humedad se espera que sea de alrededor del 62% durante este periodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente nuboso con temperaturas máximas que rondarán los 16°C. Se anticipa que los vientos mantendrán una velocidad similar a la de la mañana, con ráfagas máximas de hasta 12 km/h hacia el noreste. De acuerdo con los pronósticos, no se espera precipitación, manteniéndose una probabilidad nula de lluvias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 12 de noviembre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer será a las 07:57, mientras que el ocaso se dará a las 17:50.