Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 12 de noviembre de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 12 de noviembre de 2025, 06:00

Hoy en Ciudad De Buenos Aires se pronostica un clima que estará en su mayoría parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de aproximadamente 8.6°C. Con vientos predominantes del sector oeste, se estima que alcancen una velocidad máxima de hasta 8 km/h. La humedad se espera que sea de alrededor del 62% durante este periodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente nuboso con temperaturas máximas que rondarán los 16°C. Se anticipa que los vientos mantendrán una velocidad similar a la de la mañana, con ráfagas máximas de hasta 12 km/h hacia el noreste. De acuerdo con los pronósticos, no se espera precipitación, manteniéndose una probabilidad nula de lluvias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 12 de noviembre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer será a las 07:57, mientras que el ocaso se dará a las 17:50.