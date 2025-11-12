Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 12 de noviembre de 2025

Informativo del clima

Hoy en Jujuy, el clima estará caracterizado por un día con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, ofreciendo un inicio fresco. La velocidad de los vientos llegará a unos 10 km/h, lo que podría producir una sensación térmica aún más baja. La humedad se mantendrá alrededor del 46%, influenciando la percepción del clima a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, se espera que las temperaturas máximas alcancen los 18.4°C, haciendo la jornada más cálida en comparación con la mañana. Los vientos se intensificarán un poco con ráfagas que pueden alcanzar los 13 km/h, mientras que la humedad se sigue manteniendo en niveles similares, favoreciendo un clima cómodo con cielos mayormente despejados. En general, el día parece perfecto para realizar actividades al aire libre con un nivel de precipitación casi nulo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 12 de noviembre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer se dará a las 08:01 y el atardecer ocurrirá a las 18:41. Estas condiciones brindan una excelente oportunidad para disfrutar de un día plenamente iluminado.