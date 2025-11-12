Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este miércoles 12 de noviembre de 2025

miércoles, 12 de noviembre de 2025

En Tucumán, el pronóstico para la clima de hoy por la mañana indica un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que rondarán los 8.5°C. La humedad se sentirá alta, acercándose al 80%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad moderada de hasta 7 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde y la noche, se mantiene la tendencia de un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 22.4°C, lo que promete un ambiente agradable. Sin embargo, se recomienda estar atento a cualquier cambio inesperado del tiempo. La velocidad del viento podría incrementar ligeramente, con algunas ráfagas que alcancen hasta 11 km/h. Vientos más fuertes podrían ser posibles más tarde en el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 12 de noviembre de 2025

El sol saldrá temprano, alrededor de las 08:06 am, y se pondrá a las 06:35 pm. Estos momentos son ideales para disfrutar del amanecer y atardecer en esta hermosa región.