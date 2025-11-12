Transporte público: cómo funciona el tren Sarmiento este miércoles 12 de noviembre tras el descarrilamiento en Liniers

Las autoridades de Trenes Argentinos informaron el estado del servicio que une Moreno con Once.

Descarrilamiento del tren Sarmiento en la estación Liniers. Foto: NA

El martes por la tarde tuvo lugar un descarrilamiento en el Tren Sarmiento, en las cercanías de la estación de Liniers. El incidente, que afectó a tres vagones, produjo al menos 20 pasajeros heridos, por lo que se desplegó un importante operativo. En este contexto, desde Trenes Argentinos dieron detalles sobre el estado del servicio este miércoles 12 de noviembre.

Cómo funciona el tren Sarmiento tras el descarrilamiento en la estación Liniers

En sus actualizaciones de la mañana, la empresa indicó que el servicio comenzó de manera normal, deteniéndose en todas las estaciones en los horarios programados. Sin embargo, esto cambió.

El estado del tren Sarmiento tras el descarrilamiento en Liniers. Foto: Trenes Argentinos

Trenes Argentinos informó durante la mañana del miércoles 12 que la “Línea Sarmiento circula con demoras y cancelaciones por problemas técnicos en Liniers”. Esto puede producir serios inconvenientes para trasladarse.

Además, las complicaciones en el servicio de los trenes pueden derivar en un mayor flujo de pasajeros en los colectivos que pasan por la zona.

Frente a este contexto, la recomendación es viajar con anticipación, teniendo en cuenta que se puede tardar más de lo habitual para llegar a destino.

Así fue el descarrilamiento del tren Sarmiento en las cercanías de la estación Liniers. Video: X.

Tren Sarmiento: descarrilamiento en la estación de Liniers

El descarrilamiento había ocurrido a la altura de las calles Timoteo Gordillo y Avenida Rivadavia, lo que obligó a evacuar a todos los pasajeros, muchos de los cuales expresaron su preocupación y su fastidio por lo sucedido, ya que este tipo de episodios se repiten con cierta asiduidad.

El servicio del Tren Sarmiento se reanudó varias horas después del “descalce”, pero las formaciones no se detienen en el lugar del hecho, informaron las autoridades.

Descarriló una formación del tren Sarmiento en Liniers Foto: FOTO: MARIANO SANCHEZ /NA

“A las 15.50 una formación del tren Sarmiento que se dirigía de Moreno a Once, se descalzó a la altura de Liniers”, indicaron las fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas.

Personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, 40 ambulancias del SAME, Grupo Especial de Rescate (GER), un puesto comando, una unidad médica de los brigadistas y Defensa Civil participaron en el operativo, que continuaba esta noche.

Al menos 20 personas, ocho hombres, siete mujeres y otras cinco implicadas, resultaron heridas.

Descarrilamiento del tren Sarmiento en Liniers. Foto: X @FrancoEG7

Diez requirieron asistencia sanitaria en el lugar y el resto fueron derivadas a distintos nosocomios como el Hospital Santojanni, el Grierson, el Álvarez y el Vélez Sarsfield.

Además, se interrumpió la energía de las vías para permitir el trabajo de los rescatistas.

Trenes Argentinos emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que “las causas del suceso son materia de investigación y solamente podrán determinarse una vez que se despeje la vía y se realicen los peritajes correspondientes”.