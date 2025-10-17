Un cuidado clave: por qué recomiendan rociar con vinagre la lengua de suegra

La lengua de suegra prefiere la luz indirecta. Foto: Pexels.

La lengua de suegra (Sansevieria trifasciata) es una de las plantas más populares en los hogares argentinos. Es resistente, fácil de mantener y aporta un toque verde elegante a cualquier ambiente, por eso se convirtió en una favorita tanto de quienes recién comienzan en la jardinería como de los más experimentados.

Entre los trucos caseros que circulan para mantenerla en buen estado, hay uno que despierta curiosidad: rociar las hojas con vinagre blanco. Este consejo puede ser muy útil, aunque requiere cuidado para no dañar la planta.

Beneficios del vinagre blanco en la lengua de suegra

El vinagre blanco tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas, por lo que se usa como un remedio natural contra plagas como pulgones, cochinillas y hongos, especialmente en ambientes húmedos o con poca circulación de aire.

Además, ayuda a mantener las hojas limpias, eliminando la capa de polvo que se acumula con el tiempo. Esto mejora la respiración de la planta y facilita una fotosíntesis más eficiente, lo que se traduce en un crecimiento más saludable.

Para aplicarlo correctamente, lo ideal es mezclar una parte de vinagre con diez partes de agua y pulverizar sobre las hojas. De este modo, se aprovechan sus propiedades sin correr riesgos.

Riesgos de usar vinagre en exceso

El problema surge cuando se aplica el vinagre puro o en grandes cantidades. Su acidez puede resultar demasiado fuerte para la planta y provocar:

Quemaduras en las hojas.

Manchas marrones difíciles de eliminar.

Debilitamiento progresivo del follaje.

En casos extremos, la muerte de la planta.

Lengua de suegra. Foto: Unsplash.

Cómo usarlo de forma segura

Para aprovechar este truco sin poner en riesgo la salud de la lengua de suegra, conviene seguir algunas recomendaciones:

Diluir siempre el vinagre en agua (proporción 1:10).

Probar primero en una hoja antes de aplicarlo en toda la planta.

Usarlo de manera esporádica , nunca a diario.

Evitar que la mezcla entre en contacto con la tierra o las raíces.

Así, con unas pocas precauciones, el vinagre blanco puede ser un aliado natural para mantener tu lengua de suegra limpia, fuerte y libre de plagas.