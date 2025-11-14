Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Clima en Jujuy

Pronóstico del clima por la mañana en Jujuy

Durante la mañana de hoy en Jujuy, se prevé un cielo parcialmente nuboso con vientos leves del oeste alcanzando una velocidad máxima de 10 km/h. Las temperaturas mínimas rondarán en torno a los 4.2°C, proporcionando un inicio de jornada bastante fresco. La clima se mantendrá estable, con una humedad relativa del aire cercana al 46%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, el clima en Jujuy se mantendrá con cielo parcialmente nuboso, pero con un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18.4°C. La velocidad del viento incrementará ligeramente a 13 km/h provenientes del noroeste, ofreciendo una sensación térmica más cálida. La noche verá una caída en la temperatura junto con un ligero incremento de humedad, aunque sin precipitaciones esperadas durante el día de hoy. En resumen, si bien se disfrutará de temperaturas agradables por la tarde, se sugiere llevar un abrigo para la noche debido al enfriamiento progresivo.