Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Estado del clima
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 14 de noviembre de 2025, 06:04

Perspectivas matutinas para Mendoza

Hoy en Mendoza, el clima estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas registrarán alrededor de 6.6°C, mientras que se espera que las máximas alcancen los 17.5°C. La humedad estará en un nivel elevado del 44%. Los vientos soplarán con una intensidad promedio de 22 km/h, manteniendo una atmósfera fresca durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, el clima continuará con cielos parcialmente nublados, sin precipitaciones significativas, manteniendo un clima agradable para actividades al aire libre. Los vientos podrían intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h, pero sin cambios drásticos en la temperatura.

También podría interesarte

Cambios en el Gobierno: se divide Turismo y Deportes, mientras que el Renaper pasará a manos de Diego Santilli

Cambios en el Gobierno: se divide Turismo y Deportes, mientras que el Renaper pasará a manos de Diego Santilli

Hay quórum: Santilli se reunió con Alfredo Cornejo en Mendoza y respaldó las reformas del gobierno de Milei

Hay quórum: Santilli se reunió con Alfredo Cornejo en Mendoza y respaldó las reformas del gobierno de Milei

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 14 de noviembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas para hoy, el amanecer está previsto para las 08:34, mientras que el atardecer será a las 18:35. Sin duda, un día ideal para disfrutar del paisaje mendocino.