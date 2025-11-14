Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Estado del clima

Perspectivas matutinas para Mendoza

Hoy en Mendoza, el clima estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas registrarán alrededor de 6.6°C, mientras que se espera que las máximas alcancen los 17.5°C. La humedad estará en un nivel elevado del 44%. Los vientos soplarán con una intensidad promedio de 22 km/h, manteniendo una atmósfera fresca durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, el clima continuará con cielos parcialmente nublados, sin precipitaciones significativas, manteniendo un clima agradable para actividades al aire libre. Los vientos podrían intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h, pero sin cambios drásticos en la temperatura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 14 de noviembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas para hoy, el amanecer está previsto para las 08:34, mientras que el atardecer será a las 18:35. Sin duda, un día ideal para disfrutar del paisaje mendocino.