Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

viernes, 14 de noviembre de 2025, 06:05

El clima en Santa Cruz para hoy promete ser interesante. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 4.7°C y alcanzarán un máximo de 40.5°C. Se espera una humedad del 95% y la velocidad del viento podría llegar hasta los 18 km/h. Es probable encontrar algo de viento, por lo que se sugiere estar preparados para posibles ráfagas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche, el tiempo continuará con condiciones similares, manteniéndose parcialmente nuboso sin cambios drásticos en las temperaturas. Se espera que el viento se mantenga leve, con un promedio de 16 km/h. No se prevé lluvia, lo que sumado a las temperaturas, puede ser una buena oportunidad para actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 14 de noviembre de 2025

Este viernes, el sol saldrá a las 09:40 y se pondrá a las 17:34. Por otro lado, la luna tiene su salida a las 16:26 y se pondrá a las 09:33 del día siguiente. Esta información puede ser útil para quienes planeen actividades que dependan de la luz solar o deseen observar los cuerpos celestes.