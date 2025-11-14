Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Clima en Argentina

El clima en Santa Cruz para hoy promete ser interesante. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 4.7°C y alcanzarán un máximo de 40.5°C. Se espera una humedad del 95% y la velocidad del viento podría llegar hasta los 18 km/h. Es probable encontrar algo de viento, por lo que se sugiere estar preparados para posibles ráfagas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche, el tiempo continuará con condiciones similares, manteniéndose parcialmente nuboso sin cambios drásticos en las temperaturas. Se espera que el viento se mantenga leve, con un promedio de 16 km/h. No se prevé lluvia, lo que sumado a las temperaturas, puede ser una buena oportunidad para actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 14 de noviembre de 2025

Este viernes, el sol saldrá a las 09:40 y se pondrá a las 17:34. Por otro lado, la luna tiene su salida a las 16:26 y se pondrá a las 09:33 del día siguiente. Esta información puede ser útil para quienes planeen actividades que dependan de la luz solar o deseen observar los cuerpos celestes.