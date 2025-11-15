Explosión e incendio en el Polo Industrial de Ezeiza: todas las recomendaciones para cuidar la salud

El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires pidió llevar adelante algunas acciones mientras todavía trabajan bomberos en la zona.

Explosión e incendio en el Polo Industrial de Ezeiza. Foto: NA

La provincia de Buenos Aires se encuentra expectante por lo que ocurre tras la explosión e incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, que comenzó en la noche del viernes. Se estima que distintas plantas se vieron afectadas, entre las que aparece una productora agroquímica.

Tras lo ocurrido, el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires emitió durante la madrugada del sábado una serie de recomendaciones para la población de los sectores aledaños.

Explosión e incendio en el Polo Industrial de Ezeiza. Foto: NA

Ante una posible nube tóxica, solicitaron a los vecinos “permanecer dentro de los hogares, manteniendo puertas y ventanas cerradas”.

Las recomendaciones tras la explosión e incendio en Ezeiza

“Apagar aires acondicionados y ventiladores que tomen aire del exterior”.

“Evitar circular por la zona afectada y no acercarse para tomar fotos o videos”.

Si se está en la vía pública, “aléjate rápidamente en dirección opuesta al humo”.

“Cubrir nariz y boca con un paño húmedo si no podés resguardarte de inmediato”.

Explosión e incendio en el Polo Industrial de Ezeiza. Foto: NA

El ministerio también proveyó un número de contacto ante síntomas de intoxicación. Se debe llamar al centro provincial de toxicología (0800-222-9911) ante “tos, ardor en ojos o garganta, dolor de cabeza o dificultad para respirar”.

Finalmente, pidieron “seguir únicamente la información oficial” y aseguraron que continúan “monitoreando la situación en coordinación con las autoridades locales”.

Explosión e incendio en el Polo Industrial de Ezeiza. Foto: NA

Explosión e incendio en Ezeiza: los videos

Impactante explosión en el Polo Industrial de Ezeiza

Impactante explosión en el Polo Industrial de Ezeiza. Video: X @HallucigeniaOK

Impactante explosión en el Polo Industrial de Ezeiza. Video: X

Impactante explosión en el Polo Industrial de Ezeiza. Video: X