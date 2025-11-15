Impactante explosión en el Polo Industrial de Ezeiza: los impresionantes videos

Los primeros reportes indicaban que se habría producido en una productora agroquímica. En el lugar trabajaban varias dotaciones de bomberos. Las imágenes del incidente.

Una impactante explosión e incendio tuvo lugar en el Polo Industrial de Ezeiza, causando pánico entre los vecinos. En un principio se especulaba con que el área afectada pertenecía a una pinturería, pero finalmente se trató de una productora agroquímica.

Los primeros reportes indicaban que se habría producido en una de las fábricas del Polo Industrial Spegazzini de Cañuelas. En el lugar trabajaban varias dotaciones de bomberos.

Videos en las redes sociales sorprenden mostrando la magnitud del incidente, cuyas llamas alcanzaron una gran altura, además de una impresionante columna de humo.

