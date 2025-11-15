Marcelo Matzkin celebró la Fiesta de la Cerveza Artesanal en Zárate: “Es una fuente de trabajo muy fuerte que apoyamos desde el municipio”

El intendente de Zárate dialogó con Canal 26 desde la Costanera donde se lleva adelante la Fiesta de la Cerveza Artesanal junto a Sabores del Mundo.

El jefe comunal celebró la realización del evento. Foto: Canal 26

Marcelo Matzkin, intendente de Zárate, destacó la realización de la Fiesta de la Cerveza Artesanal junto a Sabores del Mundo donde se pueden apreciar más de 30 estilos de cerveza, gastronomía típica y tres días a pura música en la Costanera. El jefe comunal celebró el buen clima para pasar la jornada y la apuesta del municipio con los emprendedores locales y el turismo zonal.

“Muy contento, nos acompaña un día increíble. Tener esto es muy bueno para la comunidad, para el turismo zonal. Apostamos al turismo zonal y tener esto, que es de primer nivel... estamos muy contentos”, expresó en diálogo con Canal 26.

“Recorrí un poco. Hoy lo que tiene de distintivo es todos los tipos de cervezas, sumado a todos los sabores del mundo, más de 30 stands comerciales gastronómicos y cien artesanales. El que quiera probar algo distinto a lo normal, que aproveche y venga”, resaltó.

El intendente celebró la puesta en marcha del evento

“Apostamos mucho al que emprende, que empiece a mostrar sus productos en un lugar masivo. Y este es de los más masivos que nosotros ofrecemos. Lo que observamos es que ya hay puestos que empiezan a trabajar directamente en sus stands en este tipo de ferias”, dijo.

“Es el trabajo contínuo. Es una posibilidad para todos y una fuente de trabajo muy fuerte que apoyamos desde el municipio”, subrayó. “Es la última ciudad bonaerense con el acceso directo al río Paraná directo. Es para pasar un lindo momento”, concluyó el intendente.

Fiesta de la Cerveza Artesanal junto a Sabores del Mundo en Zárate: los detalles del evento

La ciudad de Zárate transita un fin de semana explosivo por la Fiesta de la Cerveza Artesanal – Sabores del Mundo, un encuentro que reúne tradición, creatividad cervecera y el espíritu festivo que ya es marca registrada de esta feria itinerante.

Fiesta de la Cerveza en Zárate. Foto: Prensa

Del 14 al 16 de noviembre, de 10:30 a 23:00, la Costanera Buscaglia / Paseo de la Rivera se transformará en un gran patio cervecero con más de 30 estilos de cerveza artesanal, productores locales y regionales, variedad de sabores únicos y propuestas para todos los paladares: desde lager suaves hasta IPA intensas, cervezas frutadas, de estación y creaciones experimentales.

El encuentro contará, además, con:

Gastronomía típica de distintos países y provincias.

Más de 100 artesanos y emprendedores.

Artistas y shows gratuitos durante toda la jornada.

La clásica Ruta Alfajorera.

Espacio familiar y ambiente al aire libre para disfrutar de la costanera.

Fiesta de la Cerveza en Zárate. Foto: Prensa

La grilla artística incluye la presentación central del grupo Believen, el sábado a las 20:30 hs, sumando rock, energía y ese clima de celebración que enciende cada edición de Sabores del Mundo.