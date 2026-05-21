José C. Paz celebra el 25 de Mayo con la “Fiesta de la Empanada Paceña”:

Concurso para elegir la mejor empanada, música en vivo, desfile y food trucks Foto: Instagram @centroculturaljosecpaz

El 25 de Mayo no es solo una fecha patria: en muchos barrios se vive como una excusa perfecta para juntarse, comer rico y compartir tradiciones. Este año, José C. Paz apuesta fuerte a esa idea con una propuesta que mezcla identidad gastronómica, folclore y un plan ideal para ir en familia: llega la Fiesta de la Empanada Paceña, un evento que buscará coronar a la mejor empanada del distrito.

Fiesta de la Empanada en José C. Paz: fecha, lugar y shows Foto: Instagram @centroculturaljosecpaz

La celebración está pensada para que el público pueda disfrutar desde temprano de un paseo completo: competencia culinaria, shows en vivo, actividades para todas las edades y una feria con opciones para comer al paso. Y lo mejor para quienes planean salir sin gastar de más: la entrada es libre y gratuita.

Cuándo y dónde es la Fiesta de la Empanada Paceña

La jornada se realizará el lunes 25 de Mayo, desde las 10 de la mañana, en la Plaza La Paz Sur, ubicada en Carmen Puch y Agrelo, un punto que ya fue sede de esta celebración en la edición anterior.

La propuesta central será el concurso que premiará a quien logre destacarse con la receta más aplaudida por el jurado y el público: el objetivo es elegir a la persona que prepare la mejor empanada de José C. Paz.

Competencia en vivo, jurado y clima de fiesta

Uno de los atractivos del evento es que la experiencia no se limita a “comprar y comer”. La dinámica incluye cocina en el momento y un jurado especializado (tal como ocurrió el año pasado), lo que suma show, expectativa y un condimento competitivo que engancha a quienes van a mirar, alentar o sacar fotos para redes.

Es el 25 de Mayo desde las 10 en Plaza La Paz Sur Foto: Instagram @centroculturaljosecpaz

Además de la competencia, habrá premios sorpresa y un entorno de feria con propuestas gastronómicas complementarias. Para quienes prefieren picar de todo, se sumarán food trucks con alternativas para completar el almuerzo o resolver la merienda sin complicaciones.

Música en vivo, ballet y desfile tradicional

Como corresponde en una fiesta patria, el escenario también tendrá su protagonismo. Entre los artistas anunciados figuran El Chinito y Damián Leiva, y se presentará un ballet folclórico para acompañar la jornada con danza y música tradicional.

A ese combo se suma otro clásico que suele convocar a vecinos y familias: el desfile tradicional que forma parte de los festejos locales y le da al 25 de Mayo ese clima de celebración comunitaria que se vive en la calle.

Tips para disfrutarla mejor y sin perderte nada

Si estás pensando en ir, estos consejos ayudan a aprovechar la experiencia:

Llegá temprano : al arrancar a las 10, las primeras horas suelen ser ideales para recorrer con calma.

Llevá mate y abrigo liviano : el plan es al aire libre y la plaza se disfruta mejor con “modo picnic”.

Andá con batería : entre empanadas, música y desfile, es un evento perfecto para fotos y videos.

Hacé recorrido completo: competencia + escenario + puestos gastronómicos para vivir la fiesta entera.

Con una mezcla de tradición, sabores criollos y espectáculo, la Fiesta de la Empanada Paceña se perfila como uno de los planes más tentadores para vivir el feriado patrio en José C. Paz.