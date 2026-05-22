La Torta Argentina de Dolores: historia y fiesta este finde Foto: Redes

Hay recetas que no se heredan: se militan. Pasan de mano en mano como una contraseña familiar, con un secreto que jamás se escribe del todo. La Torta Argentina de Dolores, ese postre de capas finitas y dulzor patriota, es exactamente eso: un símbolo comestible de identidad bonaerense. Su origen se ubica a fines del siglo XIX, y la tradición se mantuvo viva por transmisión generacional, al punto de convertirse en una manifestación del patrimonio cultural inmaterial relevada oficialmente por el Estado.

Pero lo más fascinante no está solo en el azúcar: está en la historia social que la envuelve. Una investigación periodística reconstruyó que la receta fue creada por dos mujeres afrodescendientes nacidas en Uruguay, que trabajaban como planchadoras en la zona de lo que hoy es Dolores. Con el tiempo, esa preparación se transformó en emblema local y terminó teniendo su propia celebración alrededor del 25 de Mayo, como si la pastelería también supiera de fechas patrias.

¿Qué tiene de especial esta torta y por qué no es “un rogel más”?

La Torta Argentina es un producto de repostería elaborado en capas: discos delgados que se apilan y se unen con relleno, hoy casi siempre dulce de leche. Y sí: hay una explicación que circula con fuerza y que la fiesta se encarga de revalidar año tras año: la tradición de las “25 capas” dialoga directamente con el 25 de Mayo, fecha en la que la torta suele ser protagonista en Dolores.

Nació a fines del siglo XIX y hoy tiene fiesta propia Foto: Redes

Además, la receta evolucionó: versiones históricas mencionan que originalmente podía llevar dulce de frutas y que luego el dulce de leche ganó el reinado (Argentina tenía que hacer lo suyo). Ese corrimiento del relleno, de lo frutal a lo cremoso, también cuenta una transformación de gustos, disponibilidad de ingredientes y cultura popular.

Y hay un dato que hoy la empuja a la conversación digital: el pastelero Damián Betular, nacido en Dolores, figura como embajador del evento y ayudó a que mucha gente que “pasaba de largo rumbo a la costa” vuelva a mirar a Dolores como destino.

Fiesta de la Torta Argentina 2026: fechas, artistas y lo más esperado

Si estabas buscando una escapada con sabor, folklore y plan familiar, acá tenés una con sello de fin de semana largo: Dolores ya palpita una nueva edición de la fiesta, con actividades centrales en Plaza Castelli, feria, patio gastronómico y shows.

Cuándo es: del sábado 23 al lunes 25 de mayo de 2026 .

Dónde: Plaza Castelli, Dolores .

Entrada: aparece difundida como libre y gratuita en coberturas regionales del evento.

Fiesta de la Torta Argentina en Dolores, Buenos Aires. Foto: dolores.gob.ar

Grilla destacada (lo esencial para organizarse)

Sábado 23/5: cierre con Campedrinos .

Domingo 24/5: cierre con Tambó Tambó + elección de embajadora.

Lunes 25/5: acto patrio + Pericón Nacional + cocina en vivo de la Torta Argentina (a cargo de las hermanas Monzani) + cierre con Lucas Sugo.

Momento imperdible: la cocina en vivo y la posibilidad de probar distintas versiones de un postre que, en términos identitarios, juega en la misma liga emocional que el locro, los pastelitos o el mate de tarde.

Cómo llegar a Dolores desde CABA

1) En auto

Dolores está sobre el corredor de la costa: se llega por Autovía 2 (Ruta 2). En estimaciones de viaje por carretera, el trayecto ronda 214 km y puede tomar alrededor de 2 h 20 min, según tránsito y paradas.

Tip práctico: si vas por el día, salí temprano. Plaza Castelli es céntrica y la circulación se vuelve más lenta cuando empiezan los shows y el paseo gastronómico.

2) En tren

Una opción muy elegida es tomar el tren de larga distancia Constitución – Mar del Plata y bajar en la estación Dolores, que figura como parada intermedia del ramal. Para comprar pasajes, la vía oficial es Webventas SOFSE.

Recomendación: por ser fin de semana largo, comprá con anticipación y chequeá horarios actualizados cerca de la fecha (pueden variar por cronogramas).

3) En micro / bus

También podés ir en ómnibus desde CABA (por ejemplo, saliendo de terminales principales), con tiempos que suelen ser más largos que el auto en función de servicios y paradas. Como referencia comparativa, hay planificadores de viaje que muestran alternativas en bus y tren con distintas duraciones.

La razón profunda por la que esta torta “pega” en la memoria argentina

Porque no es solo dulce: es relato. Nació en un fin de siglo, se sostuvo en cocinas anónimas, pasó por familias y panaderías locales, y hoy se convirtió en fiesta popular con artistas, feria y un centro cívico, Plaza Castelli, transformado en vitrina gastronómica.

Plaza Castelli en Dolores Foto: Instagram @airesdecultura

Y porque en tiempos de scrolleo infinito, una verdad simple sigue funcionando: las capas cuentan historias. Cada una suma trabajo, paciencia y esa épica doméstica que no se ve, pero se siente cuando cortás una porción finita y el dulce de leche hace lo suyo.

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