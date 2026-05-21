A puro folklore y un postre con 25 capas de dulce de leche: así se palpita la Fiesta de la Torta Argentina de cara al 25 de mayo
El 25 de mayo es el feriado patrio más esperado por las delicias regionales que se cocinan tales como pastelitos o torta. En Dolores se celebra la Fiesta de la Torta Argentina con una de 25 capas de dulce de leche a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y opciones de tren para llegar de forma rápida y barata.
La celebración patria del 25 de mayo se festeja en la Fiesta de la Torta Argentina este fin de semana a puro folklore con artistas desde Campedrinos hasta distintos ballets regionales en la ciudad de Dolores. La torta más emblemática de la provincia de Buenos Aires, elaborada con receta centenaria y 25 capas de dulce de leche, se convierte en protagonista de una experiencia que combina gastronomía, cultura y orgullo nacional. Stands, productores, clases magistrales y el aroma inconfundible de la torta recién hecha envuelven cada rincón de la ciudad.
La fiesta se completa con espectáculos en vivo, feria de emprendedores, actividades para toda la familia y propuestas turísticas que invitan a quedarse y disfrutar. Dolores abre sus puertas para compartir lo mejor de su historia y su hospitalidad en una celebración que ya es un clásico nacional.
Cronograma de la Fiesta de la Torta Argentina
Sábado 23 de mayo
- Ballet Bombo Legüero
- Polo Aristégui
- Punto Clave
- Lian G
- Anabella y Banda Libre
- CAMPEDRINOS
Domingo 24 de mayo
- Ballet Guarda Pampa
- Grupo La Corte
- Asirs
- Majum
- Pasión Tropical
- Eleccion de la nueva embajadora
- TAMBÓ TAMBÓ
Lunes 25 de mayo
- Misa de acción de gracias por la patria
- Pericón Nacional
- Ballet Oficial
- Grupo La Vuelta
- Cocina en vivo de la torta Argentina a cargo de las hermanas Monzani
- Los de Salta
- Néstor Buide
- LUCAS SUGO
Las principales atracciones de la Fiesta Nacional de la Torta Argentina este fin de semana largo
La degustación y venta serán de las principales atracciones del evento, donde los visitantes pueden probar la tradicional torta de 25 capas. Esta se ofrece tanto en su versión clásica como en opciones sin TACC, y es elaborada y vendida directamente por las productoras de la ciudad de Dolores. También existen 33 productoras locales que suelen vender miles de kilos de torta.
Otro de los momentos más llamativos será la preparación de la torta gigante, que suele ensamblarse en vivo frente al público. En ediciones anteriores llegó a alcanzar los 15 metros de longitud, convirtiéndose en una experiencia compartida entre los asistentes.
El evento también cuenta con espectáculos en vivo en su escenario principal. Allí se presentan ballets folclóricos, como el Pericón Nacional interpretado por más de 200 bailarines, además de cierres musicales a cargo de artistas reconocidos. El año pasado Angela Leiva y 18 Kilates fueron protagonistas.
Por otro lado, la feria de emprendedores reúne a más de 100 artesanos locales que exhiben y venden sus productos. La oferta es variada e incluye desde artesanías hasta productos regionales como miel y conservas.
Finalmente, se dictan talleres y clases donde se realizan demostraciones y clases magistrales. En ellas se enseñan los secretos del hojaldre y las técnicas para el armado de la tradicional torta, permitiendo al público aprender de forma directa.
¿Cómo llegar a la Fiesta de la Torta Argentina en tren?
El tren de larga distancia desde Constitución a Dolores tiene un trayecto de alrededor de 3 horas y media. Se recomienda comprar con anticipación en la web de Trenes Argentinos, ya que los pasajes suelen agotarse rápido. Debes tomar el tren de la Línea Roca con destino final a Mar del Plata o el servicio que termina en Divisadero de Pinamar. Ambos tienen parada obligatoria en Dolores.
Tarifas estimadas (por tramo)
- Primera: $35.000
- Pullman: $42.000
Beneficios y descuentos disponibles
Para ahorrar en el pasaje, podés aprovechar las siguientes opciones:
- Compra Web: 10% de descuento comprando a través del sitio oficial de Trenes Argentinos.
- Jubilados y Pensionados: 40% de descuento.
- Menores: 50% de descuento para niños de 3 a 12 años; menores de 3 años viajan gratis (sin ocupar asiento).
- Personas con Discapacidad: Pasaje sin cargo con CUD vigente.
Aquellos que eligen hacer el recorrido en auto desde CABA tardan 2 horas y media por la Ruta Provincial N°2.