Orgullo argentino: una bodega mendocina fue elegida como la “Mejor del Nuevo Mundo”

La revista estadounidense Wine Enthusiast distinguió a la compañía argentina en los Wine Star Awards 2025 por su trayectoria, consistencia y aporte a la industria.

Una bodega mendocina fue elegida como la “Mejor del Nuevo Mundo”. Foto: Instagram @bodegaluigibosca

La revista estadounidense Wine Enthusiast distinguió a la bodega argentina Luigi Bosca como “Mejor Bodega del Nuevo Mundo” en los Wine Star Awards 2025. Se trata de uno de los reconocimientos más influyentes de la industria.

El galardón celebra la trayectoria, la consistencia y el aporte de la empresa mendocina al desarrollo del sector a lo largo de sus 125 años de historia en la industria del vino.

Una bodega mendocina fue elegida como la “Mejor del Nuevo Mundo”. Foto: Instagram @bodegaluigibosca

Qué son los Wine Star Awards

Los Wine Star Awards destacan cada año a personalidades y compañías que dejaron una huella en el universo del vino y las bebidas espirituosas. En esta edición, el jurado subrayó la capacidad de Luigi Bosca para combinar tradición y vanguardia, así como su operación global, que proyectó al mundo “un siglo de vinificación de lujo, Malbecs de alta calidad y excelencia mendocina”.

“Estamos profundamente orgullosos de recibir este reconocimiento que celebra más de un siglo de historia buscando la excelencia”, afirmó Alberto Arizu, representante de la cuarta generación familiar, y añadió: “Este premio nos inspira a seguir mirando hacia el futuro con la misma convicción que tuvo mi bisabuelo Leoncio en 1901”.

Una bodega mendocina fue elegida como la “Mejor del Nuevo Mundo”. Foto: Instagram @bodegaluigibosca

La gala de premiación se realizará el 26 de enero de 2026 en Nueva York. Con presencia en más de 60 mercados, Luigi Bosca se consolidó como una de las bodegas referentes del país y embajadora del terroir mendocino.

“Celebramos este premio como un reconocimiento para toda la vitivinicultura argentina”, señaló Arizu, quien destacó el talento y la perseverancia del sector para posicionar los vinos nacionales en el mundo.