“GOAT 10″ llegan a la Argentina: cómo son y cuánto cuestan los vinos de Lionel Messi

Provienen de regiones icónicas de Italia: Sicilia y Puglia. Prometen un sabor intenso y especial, digno del 10 de la Selección Argentina.

Los dos vinos de Messi disponibles en Argentina. Foto: Web.

Lionel Messi tiene ahora un vino que le hace honor. La estrella del Inter Miami vuelve a ser noticia, esta vez fuera de las canchas, con el desembargo de GOAT 10, su línea de vinos tintos premium que ya está disponible en Argentina.

En caso de tener interés por este vino, se puede acceder a través de la preventa exclusiva de DeBarricas, una reconocida cadena de vinotecas.

GOAT 10: cuánto vale el vino de Messi

El nombre del vino de Lionel Messi es una combinación entre el número característico de la camiseta del capitán de la Selección Argentina y el acrónimo GOAT (Greatest of all Time), que significa “el mejor de todos los tiempos”.

El precio de la preventa en DeBarricas tiene un costo de $169.000 por las dos botellas.

Las etiquetas están elaboradas por MM Winemaker, una bodega italiana con más de 500 premios internacionales, incluidas 110 medallas de oro y 105 grandes premios.

Messi y su colección GOAT 10. Foto: X/@IntermiamiFR_

Los dos vinos de Messi disponibles en Argentina provienen de regiones icónicas de Italia: Sicilia y Puglia.

Las características de los vinos de Lionel Messi

Los dos vinos que se venderán en Argentina tienen características muy definidas y especiales, que lo hacen ser premium. Estas son:

Sicilia Syrah I.G.T. 2022 : elaborado con uvas Syrah cultivadas en suelos volcánicos. Tiene una intensidad marcada, notas especiadas y un final prolongado. Ideal para carnes rojas o quesos curados.

Puglia Primitivo I.G.T. 2022: 100% Primitivo, este vino se distingue por su potencia y dulzura natural. Ofrece aromas a frutos negros, chocolate y tabaco si se lo coloca cerca de la nariz, con una textura aterciopelada en boca.

Los vinos de Messi llegan a la Argentina. Foto: X/@WeAreMessi

Las dos botellas forman parte de una colección más amplia de vinos que incluye etiquetas de otras regiones, tales como Valais (Suiza) y pretenden representar la identidad de cada terroir a través de estos vinos de autor.