La noche de las Vinotecas Foto: GCBA

Este viernes 17 de abril, la agenda nocturna suma una de las citas más esperadas por el público amante del vino: vuelve La Noche de las Vinotecas, una propuesta federal que invita a recorrer locales de todo el país con experiencias pensadas para salir de la rutina y brindar. Durante la jornada, más de 600 vinotecas abrirán sus puertas en horario extendido, en general entre las 20 y la medianoche. Cada espacio ofrecerá actividades propias, desde degustaciones guiadas hasta promociones especiales en vinos y productos seleccionados.

Promociones y descuentos durante la Noche de las Vinotecas

La edición 2026 de la Noche de las Vinotecas incluirá promociones comerciales especiales definidas por cada local. Habrá descuentos que en algunos casos alcanzan hasta el 50% en etiquetas seleccionadas, además de beneficios como 2x1 o 3x2, copas promocionales y reintegros aplicados al consumo durante la noche. Todas las ofertas estarán disponibles únicamente en el horario del evento, entre las 20 y la medianoche.

Además de los descuentos directos, muchas vinotecas combinarán las promociones con degustaciones guiadas, catas temáticas y propuestas gastronómicas, lo que permite probar distintas expresiones de Malbec antes de comprar. El objetivo es convertir la venta en una experiencia, distinta a la compra habitual en góndola, con asesoramiento personalizado y contacto directo con el producto.

El detalle de las promociones varía según la vinoteca y puede consultarse en el mapa interactivo oficial del evento, donde cada local informa su propuesta específica. La organización recomienda verificar allí las condiciones de cada beneficio y planificar el recorrido con anticipación.

Malbec, el gran protagonista de la edición 2026

La edición 2026 tendrá como eje al Malbec, el varietal emblema de la Argentina. Bajo esa consigna, las vinotecas armarán recorridos y propuestas que permiten descubrir distintas expresiones de esta cepa, desde etiquetas clásicas hasta proyectos de pequeños productores.

Malbec Foto: Instagram @bodegaluigibosca

El evento es organizado por la Cámara Argentina de Vinotecas, con el acompañamiento de organismos del sector vitivinícola. La iniciativa se desarrolla de forma simultánea en distintas ciudades y apuesta a reforzar el vínculo entre consumidores, comerciantes y bodegas.

Lejos de limitarse a las grandes capitales, la propuesta se caracteriza por su alcance federal. En cada localidad, el público puede encontrar experiencias adaptadas al perfil del barrio o la región, con foco en la cercanía y el intercambio directo.

Además del vino, muchas vinotecas suman opciones gastronómicas, música en vivo y shows para completar la salida. En algunos locales también habrá descuentos exclusivos válidos solo durante la noche del evento.

Mapa interactivo y cómo armar el recorrido para la noche de las vinotecas

Para quienes quieran organizar su recorrido, los organizadores pusieron a disposición un mapa interactivo con el listado completo de vinotecas participantes y el detalle de las actividades en cada una.

En un contexto desafiante para el consumo, la Noche de las Vinotecas se consolida como una herramienta para dinamizar el sector y acercar nuevas bodegas al público urbano, sin necesidad de viajar a zonas vitivinícolas.

Así, el viernes 17 de abril se presenta como una excusa ideal para recorrer la ciudad, copa en mano, y descubrir nuevas etiquetas de uno de los vinos más representativos de la identidad argentina.

Por qué el 17 de abril es el Día Internacional del Malbec

Vino tinto; bebida. Foto: Unsplash.

La elección del 17 de abril para celebrar la Noche de las Vinotecas no es casual. Esa fecha está vinculada a un hito fundacional de la vitivinicultura argentina: el 17 de abril de 1853, la Legislatura de Mendoza aprobó el proyecto para crear la Quinta Normal de Agricultura, una institución clave para el desarrollo del sector.

Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), ese proceso fue impulsado por Domingo Faustino Sarmiento e incluyó la llegada al país del agrónomo francés Michel Aimé Pouget, responsable de introducir distintas variedades europeas, entre ellas el Malbec. Con el tiempo, esa cepa se adaptó al terroir local y se transformó en el vino más representativo de la Argentina.

En reconocimiento a ese recorrido histórico, el 17 de abril quedó establecido como Día Internacional del Malbec, una fecha que hoy se replica en eventos, ferias y celebraciones tanto dentro como fuera del país. La Noche de las Vinotecas se apoya en ese simbolismo para poner en primer plano al varietal insignia y reforzar su identidad cultural y productiva.