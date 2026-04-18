Luján de Cuyo Foto: Imagen generada por IA por Canal 26

A pocos kilómetros de la capital mendocina, el paisaje comienza a ordenarse de otra manera. Las calles se ensanchan, los árboles marcan el pulso del recorrido y la cordillera empieza a ganar presencia en el horizonte. El clima seco, la luz limpia y la calma cotidiana convierten a esta zona en un espacio donde la actividad productiva y la vida tranquila conviven desde hace décadas, sosteniendo una identidad profundamente ligada a la tierra.

Ese territorio es Luján de Cuyo, uno de los departamentos más emblemáticos de Mendoza y cuna histórica del Malbec argentino. Reconocido por concentrar algunas de las bodegas más prestigiosas del país, el distrito articula tradición vitivinícola, desarrollo turístico y expansión urbana sin perder su perfil agrícola. En abril, cuando el otoño suaviza las temperaturas y los viñedos cambian de color, Luján de Cuyo ofrece una postal que combina producción, paisaje y una forma de habitar el tiempo que define buena parte del carácter mendocino.

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Qué hacer en Luján de Cuyo: experiencias más allá del vino

Aunque el enoturismo es su principal carta de presentación, Luján de Cuyo amplía su propuesta con actividades que invitan a recorrer el territorio desde otros ritmos. Una de las experiencias más elegidas es el bike & wine, que combina trayectos en bicicleta por caminos arbolados con paradas gastronómicas, mercados rurales y fincas abiertas. El relieve llano de la zona y las distancias cortas entre distritos como Chacras de Coria, Vistalba o Perdriel convierten a este formato en una alternativa accesible incluso para viajeros ocasionales.

La gastronomía local es otro punto fuerte que excede la visita a bodegas. Restaurantes de cocina de autor, casas de té, cantinas tradicionales y parrillas de campo construyen una escena diversa, donde los productos regionales y la estacionalidad marcan el pulso. En otoño, los menús se adaptan al clima suave y privilegian sabores intensos, maridajes cuidados y horarios que acompañan el ritmo pausado del destino.

Para quienes buscan contacto con la naturaleza, Luján de Cuyo ofrece senderos rurales, arboledas centenarias y accesos directos al piedemonte. Caminatas guiadas, cabalgatas y salidas fotográficas permiten apreciar la transición entre viñedos y precordillera, con la Cordillera de los Andes siempre como telón de fondo. Abril, en particular, realza los colores del paisaje y mejora las condiciones para actividades al aire libre.

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El alojamiento también forma parte de la experiencia: desde posadas familiares y hoteles boutique hasta fincas reconvertidas en hospedajes turísticos, muchos de ellos integrados al entorno productivo. La propuesta apunta al descanso, la privacidad y la conexión con el lugar, lejos de la lógica del turismo masivo, pero con servicios pensados para estadías cuidadas.

Así, Luján de Cuyo consolida una identidad turística que va más allá del vino sin renunciar a él: un destino donde el tiempo se desacelera, el paisaje acompaña y cada actividad refuerza una forma particular de habitar Mendoza.

Agenda en Luján de Cuyo del mes de abril

Entre viñedos centenarios, gastronomía de autor y una agenda cultural que acompaña el ritmo del otoño, Luján de Cuyo propone en abril una experiencia que combina paisaje, identidad y disfrute pausado, a pocos minutos de la ciudad de Mendoza.

Día Mundial del Malbec (17 de abril)

Luján de Cuyo, reconocido como cuna del Malbec, suele celebrar esta fecha con propuestas culturales abiertas al público: muestras artísticas, música en vivo, lecturas, intervenciones visuales y degustaciones en espacios públicos y culturales del departamento, como bibliotecas y centros municipales. La celebración pone el foco en el vino como parte del patrimonio cultural, más allá de lo productivo.

Uvas, fruta. Foto: Freepik

Agenda del Multiespacio Cultural Luján de Cuyo (Feriagro)

Durante todo abril se programan recitales, festivales musicales, ferias gastronómicas y encuentros culturales de escala regional en este predio, consolidado como uno de los polos culturales más importantes del departamento. La programación varía año a año, pero mantiene una fuerte presencia de artistas locales y nacionales.