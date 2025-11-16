Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

Clima Buenos Aires

Estado del clima en Buenos Aires

Hoy arrancamos el día en Buenos Aires con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas serán frescas, con mínimas alrededor de 5.6°C. La humedad se mantendrá estable durante la mañana, y aunque no se espera precipitaciones significativas, los vientos alcanzarán velocidades máximas de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Al caer la tarde, continuarán las condiciones de parcialmente nuboso con una temperatura máxima que rondará los 15.7°C. La noche se mantendrá sin cambios significativos, por lo que quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre podrán hacerlo con tranquilidad. La sensación térmica será amena, aunque es recomendable llevar un abrigo ligero.