Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

Clima en Jujuy
domingo, 16 de noviembre de 2025, 06:02

Hoy en Jujuy, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se esperan temperaturas mínimas de alrededor de 4.2°C. La velocidad del viento promedio alcanzará los 10 km/h, haciéndose sentir principalmente en áreas abiertas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, las temperaturas máximas en Jujuy alcanzarán los 18.4°C. No se esperan lluvias, y la humedad relativa se mantendrá cercana al 46%, ofreciendo una jornada cómoda para desarrollar actividades al aire libre. El viento soplará con rachas máximas de hasta 13 km/h.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 16 de noviembre de 2025: El amanecer está previsto a las 08:01 y el atardecer concluirá a las 18:41, brindando amplio tiempo de luz natural para disfrutar del día.