Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

Clima en Jujuy

Hoy en Jujuy, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se esperan temperaturas mínimas de alrededor de 4.2°C. La velocidad del viento promedio alcanzará los 10 km/h, haciéndose sentir principalmente en áreas abiertas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, las temperaturas máximas en Jujuy alcanzarán los 18.4°C. No se esperan lluvias, y la humedad relativa se mantendrá cercana al 46%, ofreciendo una jornada cómoda para desarrollar actividades al aire libre. El viento soplará con rachas máximas de hasta 13 km/h.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 16 de noviembre de 2025: El amanecer está previsto a las 08:01 y el atardecer concluirá a las 18:41, brindando amplio tiempo de luz natural para disfrutar del día.