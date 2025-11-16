Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

Clima en Mendoza

En la mañana de Mendoza, el clima se presenta con cielos cubiertos y una temperatura mínima alrededor de los 6.6°C. El pronóstico indica una leve presencia de vientos que soplarán a una velocidad máxima de aproximadamente 11 km/h. La humedad será del 62%, generando una atmósfera fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nuboso y la temperatura alcanzará los 17.5°C como máximo. Los vientos se intensificarán levemente, llegando a 13 km/h en su punto más fuerte. La estabilidad del clima perdurará en la noche con condiciones similares. Se recomienda estar al tanto de cualquier cambio en el pronóstico para planificar sus actividades al aire libre.