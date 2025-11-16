Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

domingo, 16 de noviembre de 2025, 06:02

En la mañana de hoy en Neuquén, el clima se presentará parcialmente nuboso con una temperatura mínima fresca de 4.9°C. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta los 27 km/h, brindando una sensación más fresca a lo largo del día. La humedad será bastante alta, oscilando alrededor del 75%, por lo que se recomienda vestirse en capas para ir disponibles enfrentar los cambios de temperatura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para horas de la tarde, se espera que las temperaturas lleguen hasta los 17°C, manteniendo la condición de cielo parcialmente nuboso. Los vientos continuarán soplando a una velocidad considerable de 27 km/h, manteniendo a toda la región en una tónica similar durante las horas vespertinas. A medida que se acerca la noche, las temperaturas volverán a descender, por lo que es recomendable llevar un abrigo durante toda la jornada.