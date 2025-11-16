Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

Clima regional

En la mañana de hoy en Neuquén, el clima se presentará parcialmente nuboso con una temperatura mínima fresca de 4.9°C. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta los 27 km/h, brindando una sensación más fresca a lo largo del día. La humedad será bastante alta, oscilando alrededor del 75%, por lo que se recomienda vestirse en capas para ir disponibles enfrentar los cambios de temperatura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para horas de la tarde, se espera que las temperaturas lleguen hasta los 17°C, manteniendo la condición de cielo parcialmente nuboso. Los vientos continuarán soplando a una velocidad considerable de 27 km/h, manteniendo a toda la región en una tónica similar durante las horas vespertinas. A medida que se acerca la noche, las temperaturas volverán a descender, por lo que es recomendable llevar un abrigo durante toda la jornada.