Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

Clima actual

En Río Negro, el día comienza con el clima presentando condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas matutinas estarán alrededor de los 6.8°C, ofreciendo un ambiente fresco al inicio. La probabilidad de precipitaciones es baja, lo que anticipa una mañana tranquila. La máxima humedad alcanzará el 82%, influyendo en la sensación térmica del momento.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde, las condiciones del tiempo seguirán sin cambios drásticos. Las temperaturas podrían subir hasta los 17.1°C, haciéndolo el momento más cálido del día. Aunque el cielo estará cubierto de nubes en intervalos, se espera que permanezca sin lluvias significativas. Durante la noche, las temperaturas descenderán nuevamente.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Río Negro

Es un buen momento para disfrutar un paseo al aire libre. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde, dado que el viento, que podría alcanzar los 22 km/h, puede incrementar la sensación de frescura.