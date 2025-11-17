Anulan las multas en una importante Ruta Nacional: cuál es el motivo y qué pasa si ya las pagué

La Agencia Provincial de Seguridad Vial confirmó que las infracciones registradas antes del 26 de agosto carecen de validez legal.

La Ruta Nacional 168. Foto: Wikipedia.

Aquellas personas que recibieron una multa del radar de la Ruta Nacional 168 antes del 26 de agosto de 2025, pueden pedir el reintegro del dinero, debido a que la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anuló todas las infracciones emitidas antes de esa fecha.

El motivo por el que se tomó esta medida es que, aunque el radar ya estaba midiendo velocidades, la homologación oficial llegó recién el 26 de agosto. Así, al no contar todavía con la certificación oficial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), las infracciones carecen de validez legal.

Ruta Nacional 168. Foto: Wikipedia.

“Todas las multas anteriores a esa fecha las dimos de baja. Es decir, que ninguna persona las va a pagar. Y aquellas personas —hay una minoría— que ya las pagaron, nosotros les vamos a devolver el dinero”, aseguró Carlos Torres, titular de la APSV, durante una entrevista en el programa Ahora Vengo.

El cinemómetro está ubicado en el kilómetro 5,8, en un tramo donde la velocidad máxima permitida es de 80 km/h. Fue instalado por recomendación del Observatorio Vial de la APSV, que identificó ese punto como crítico por la cantidad de siniestros ocurridos.

¿Cómo hacer el trámite para pedir la devolución del dinero tras pagar una multa en la Ruta Nacional 168?

La APSV indicó que no solo se anularán las infracciones, sino que quienes hayan pagado podrán solicitar la devolución del dinero. “Si ya pagaron la multa, pueden acercarse a nuestras oficinas para gestionar la devolución de lo abonado”, afirmó el subsecretario de Seguridad Vial.

En caso de querer hacer el trámite virtualmente, Carlos Torres detalló que quienes hayan abonado una multa anterior al 26 de agosto deben enviar un correo electrónico a la dirección oficial juzgadodefaltas@santafe.gov.ar. En el mensaje deberán incluir ciertos datos personales que serán solicitados por la agencia.

Cabe destacar que las multas emitidas a partir del 26 de agosto, una vez que el radar recibió su homologación oficial, mantienen su validez.