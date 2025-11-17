Javier Milei participará junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026 en Washington

El presidente de la República Argentina se sumará al sorteo de grupos para el Mundial 2026 el 5 de diciembre en Washington junto a Donald Trump.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: NA

Se confirmó que Javier Milei será parte de la ceremonia del sorteo de grupos de países para el Mundial 2026 que será en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

La ceremonia de la FIFA está prevista para el 5 de diciembre y se llevará a cabo en el J. F. Kennedy Center de Washington D.C que cuenta con una sala de conciertos con capacidad para 2.442 personas. Ambos jefes de Estado fueron invitados a este importante evento en el que se anunciarán las 48 selecciones clasificadas.

Se trata de un nuevo acercamiento entre el libertario y el republicano que consolidaron un vínculo estrecho ideológico y personal.

De esta forma, Milei viajará por vez número 15 a Estados Unidos y podría firmar el acuerdo comercial anunciado por la Casa Blanca.

Mundial 2026: triple sede y 48 selecciones

El Mundial del 2026 tendrá sede en tres países: Estados Unidos, Canadá y México luego de la resolución del 13 de junio de 2018, durante el 68° Congreso de la FIFA en Moscú, Rusia. Los países participantes pasaron de ser 42 a 48.

El Mundial del 2026 tendrá sede en tres países por primera vez: Estados Unidos, Canadá y México. Foto: -

Es la primera vez que se le otorga la sede a tres países pero México será el primer país en haber albergado tres copas del mundo mientras que Estados Unidos será el sexto en albergar al menos dos ediciones. Canadá, por su parte, será sede por primera vez.​

Milei en búsqueda del acercamiento con la Selección

Hace unas semanas, Milei y Messi compartieron el evento del American Business Forum pero el primer mandatario no consiguió su preciada foto. En aquella oportunidad, Messi fue uno de los oradores en el primer día del foro, realizado en Miami, mientras que el Presidente se presentó en la segunda jornada.

Milei busca su foto con Messi. Foto: REUTERS

Próximamente, el Presidente de la Argentina llevará a cabo su viaje número 15 a los Estados Unidos para presenciar el sorteo.