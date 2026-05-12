Xi Jinping, presidente de China. Foto: via REUTERS

Durante su visita al presidente de China Xi Jinping, el mandatario estadounidense, Donald Trump, se presentará con un grupo de dieciséis altos ejecutivos de diferentes sectores que incluyen a Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple) y Larry Fink (BlackRock), pero con la ausencia destacable del CEO de NVIDIA, Jensen Huang.

Según informaron funcionarios estadounidenses, la lista incluye a consejeros delegados (CEO) como Kelly Ortberg (Boeing), David Solomon (Goldman Sachs), Cristiano Amon (Qualcomm), Stephen Schwarzman (Blackstone), Larry Culp (GE Aerospace) o Brian Sikes (Cargill).

También acompañarán a Trump los CEO de Citi, Coherent, Illumina, Mastercard, Micron y Visa. Las únicas mujeres son Jane Fraser (máxima ejecutiva de Citi) y Dina Powell (presidenta de Meta).

La ausencia más destacada es la de Jensen Huang (NVIDIA), que en el pasado fue invitado a encuentros similares de alto nivel, ya que las conversaciones se centrarán en los sectores agropecuario o de aviación, pese a que la lista incluye a importantes actores en el sector de la inteligencia artificial.

Qué buscan Trump y los empresarios estadounidenses en China

Trump busca abordar la creación de una junta de inversión y una junta comercial con China, pese a que la guerra arancelaria y las recíprocas restricciones a las exportaciones y a la inversión en sendos mercados nacionales es un gran desafío en industrias estratégicas.

A finales de 2025, el Gobierno estadounidense flexibilizó las restricciones a la venta de chips avanzados de NVIDIA a China a cambio de una comisión del 25% de las ventas, aunque mantiene la prohibición en el chip más avanzado del gigante de GPUs, mientras que Beijing demanda que los clientes chinos opten por alternativas nacionales.

Jensen Huang, fundador de Nvidia. Foto: Reuters.

Elon Musk reaparece como “puente” entre Trump y China

Huang tenía una relación muy cercana con el CEO de Supermicro, Charles Liang, cuya compañía está en el centro de un escándalo de contrabando de chips avanzados de NVIDIA a China por un valor de 2.500 millones de dólares en la que fue imputado el su socio y cofundador Yih-Shyan Liaw.

Fue entonces cuando Trump y Musk rompieron públicamente su relación tras un amargo enfrentamiento por el gran paquete fiscal impulsado por el presidente. Pese a esas diferencias, en los últimos meses se volvieron a acercar.

Tras el regreso del líder republicano al poder, se especuló con que el empresario sudafricano podría actuar como puente con el gigante asiático, dado que el empresario ha elogiado en repetidas ocasiones la presencia de Tesla en China, hasta el punto de definirla como un “ejemplo de cooperación exitosa” entre ambos países.

Durante una visita a ese país, Musk llegó a asegurar que la megaplanta de Tesla en la metrópolis oriental de Shanghái es “la de mejor rendimiento de la compañía” a nivel mundial, algo que atribuyó “al duro trabajo y la capacidad del equipo chino”.