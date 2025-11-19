Alarma por un posible paro de colectivos en el AMBA: la advertencia de la UTA al Gobierno

Unión Tranviarios Automotor (UTA) mandó un documento al gobierno de Javier Milei luego de que las empresas avisaran que pagarán sueldos en cuotas. Qué puede pasar con los servicios de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El rubro del transporte público está en alerta por el reciente comunicado de Unión Tranviarios Automotor (UTA) al Gobierno. Después de que las empresas avisaran que pagarán los sueldos en cuotas, el gremio le envió un documento al Ejecutivo con una advertencia por un posible paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La discusión se dio en medio de un conflicto por los subsidios al transporte que aún no fueron transferidos en su totalidad por el Gobierno, según alegan las compañías. Para la UTA, esto no justifica demoras ni recortes en el pago salarial.

La advertencia de la UTA al Gobierno: qué dice el documento

“El Gobierno será responsable que los trabajadores realicen un paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado y que constituyen el sustento de sus familias, ante la amenaza de Cámaras Empresarias de pagar los salarios en dos partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo”, indicaron en la carta firmada por Roberto Fernández, secretario general.

¿Habrá paro de colectivos?

A pesar de la advertencia de la UTA, no hay ningún paro de colectivos confirmado. Sin embargo, se esperan novedades de cara a los próximos días teniendo en cuenta la complicada situación salarial de los trabajadores que generó el comunicado oficial del gremio.