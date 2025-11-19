El nuevo transporte público de Buenos Aires: cuánto cuesta viajar en el Trambus

El prototipo comenzó a circular en modo de ensayo sobre el corredor de Metrobus de la avenida Juan B. Justo, un tramo de 12 kilómetros que permitirá evaluar su funcionamiento antes de su lanzamiento definitivo.

El Trambus de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: X CiudaddeBondis

El Trambus es una realidad en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que comenzaron los ensayos en el territorio porteño. Este nuevo transporte público eléctrico busca modernizar los traslados, así como disminuir los tiempos y mejorar la calidad de vida, ya que son más silenciosos que los coches convencionales.

Este lunes 17 de noviembre, el prototipo comenzó a circular en modo de ensayo sobre el corredor de Metrobus de la avenida Juan B. Justo, un tramo de 12 kilómetros que permitirá evaluar su funcionamiento antes de su lanzamiento definitivo en 2026.

Trambus T1. Foto: Infobonaerenses.

Cuánto cuesta viajar en el Trambus de la Ciudad de Buenos Aires

Según lo informado por las autoridades, el boleto en esta línea cuesta desde $568,82 en el mínimo, mientras que el máximo es $731,34.

Las formaciones tienen instalados validadores que permiten usar el sistema multipago con tarjetas de débito, crédito o NFT, además de la tarjeta SUBE.

Los detalles del Trambus

La propuesta prevé que el TramBus T1 recorra el eje sur-norte desde Nueva Pompeya hasta Aeroparque, unificando centros de trasbordo, conectando con todas las líneas de subte y ampliando la accesibilidad en zonas densamente transitadas.

TramBUS de la Ciudad de Bueno Aires. Foto: x pberecia.

El plan establece, además, la construcción de 71 paradores, de los cuales 11 serán “icónicos”, ubicados en nodos estratégicos como Caballito, Palermo y Aeroparque. Estos espacios incorporarán guardabicis, lockers logísticos y servicios complementarios que buscan mejorar la experiencia del usuario y promover un mayor uso del transporte público.

Las pruebas en el Trambus. Video: X CiudaddeBondis.

Cómo será el recorrido del Trambus, el nuevo transporte de CABA

El Ministerio de Infraestructura porteño confirmó que el recorrido del Trambus permitirá conectar con cinco líneas de subte y cuatro de trenes metropolitanos, garantizando una integración sin precedentes dentro del sistema de transporte público.

“En su recorrido conectará con 5 líneas de subte (H en Hospitales, E en Av. La Plata, A en Acoyte y Río de Janeiro, B en Dorrego y D en Palermo), así como con 4 líneas de trenes (Belgrano Sur en estación Sáenz, Sarmiento en estación Caballito, San Martín en estación Villa Crespo y Palermo y Mitre en estación Tres de Febrero)”, señaló la cartera dirigida por Pablo Bereciartua.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, había destacado meses atrás las características de este nuevo sistema: “Es una especie de subte en superficie, similar al Metrobus, pero más moderno, 100% sostenible porque es eléctrico, adaptado a personas con discapacidad y además, silencioso, por lo que también vamos a reducir la contaminación sonora”.

Movilidad sustentable: comenzó la prueba del Trambus, el “subte en superficie” que circulará por la Línea 34. Foto: x pberecia.

Qué barrios porteños atravesará en Trambus

El primer ramal, denominado Trambus 1 (T1), se pondrá en funcionamiento en 2026, conectando la Costanera Norte, a la altura de Aeroparque, con el Centro de Trasbordo Sáenz, en Nueva Pompeya. El recorrido atravesará algunos de los barrios más densamente poblados de la Ciudad, como Palermo, Caballito, Almagro y Parque Patricios, favoreciendo una conexión transversal entre norte y sur.

Un año más tarde, en 2027, comenzará a operar el Trambus 2 (T2), que recorrerá el oeste porteño uniendo Belgrano C (tren Mitre) con San Pedrito (línea A), atravesando Flores, Villa del Parque, Agronomía y Villa Urquiza, entre otros barrios.

El ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad precisó que el nuevo sistema contará con estaciones modernas, carriles exclusivos y vehículos completamente eléctricos. “El TRAMBUS muy pronto también dejará su huella en la Avenida Juan B. Justo. El T1 conectará Nueva Pompeya con el Aeropuerto a lo largo de 12,5 km, con estaciones modernas, vehículos 100% eléctricos y carriles exclusivos”, afirmó.

Movilidad sustentable: comenzó la prueba del Trambus, el “subte en superficie” que circulará por la Línea 34. Foto: x pberecia.

El Trambus busca consolidarse como un paso más hacia una Ciudad más limpia, eficiente y accesible, donde la movilidad eléctrica gane protagonismo frente a los combustibles fósiles. Su implementación marcará un hito en la modernización del transporte público porteño, reforzando la tendencia hacia la sustentabilidad urbana que ya adoptan grandes capitales del mundo.