Certificado Único de Discapacidad: el cambio clave que beneficia a un grupo de titulares del CUD

A través de la Resolución 2520/2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comunicó un beneficio para quienes deben renovar el carnet. Los detalles.

El Certificado Único de Discapacidad. Foto: Gobierno de Chajarí

El Gobierno anunció nuevos beneficios para titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y confirmó una prórroga automática de un año para la renovación de los certificados que vencen en 2025.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 2520/2024 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que comunicó que los CUD con fecha de renovación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año tendrán una prórroga de un año, extendiendo su vigencia hasta la misma fecha de 2026.

Tramitar el CUD de manera virtual es posible. Foto: Pixabay.

El paso a paso para solicitar el CUD de manera digital

El CUD es un documento fundamental que acredita la existencia de una discapacidad y permite acceder a una amplia gama de derechos, beneficios y servicios establecidos por la ley. En los últimos años, el proceso para solicitarlo se volvió más ágil gracias a la posibilidad de iniciar el trámite de manera digital, lo que simplifica los pasos y reduce tiempos de espera para las personas que lo necesitan.

Contar con este certificado facilita el acceso a prestaciones de salud, transporte gratuito, asignaciones familiares, exenciones impositivas, programas de empleo y educación inclusiva, entre otros. Es por eso que resulta fundamental conocer cómo realizar el trámite correctamente y de forma sencilla.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) tiene validez en toda la Argentina. Foto: NA.

Una de las principales ventajas de realizar el trámite de manera digital —además de poder cargar la documentación, consultar el estado del expediente y recibir notificaciones en línea, lo que mejora la accesibilidad y la comodidad— es que el procedimiento es idéntico tanto para quienes solicitan el CUD por primera vez como para quienes deben renovarlo:

Tenés que escanear todos los documentos que juntaste hasta ahora. Para poder completar el trámite de manera virtual, necesitás tener usuario y contraseña en miBA. Si no estás registrado, seleccioná la opción “Crea una cuenta nueva” y llená los campos solicitados. A continuación, completá los espacios con tus datos y seguí las instrucciones de la página. entrá al Formulario Online de Solicitud del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Una vez que tengas el usuario y contraseña, Cuando hayas cargado el formulario, esperá el correo electrónico con la respuesta a tu solicitud que dice que tu información llegó a la oficina que recibe los formularios. Una persona de la oficina revisará tu solicitud. En el caso de que te falte algo te avisarán por correo electrónico, y luego se te asignará un turno con la Junta Evaluadora. Presentarte ante la Junta Evaluadora en el día y horario del turno que se te informó. Llevá todos los documentos que cargaste en la web.

Cómo tramitar el CUD de manera presencial

Quienes prefieren la presencialidad también pueden tramitar el Certificado Único de Discapacidad:

Presentate en la Sede de Atención Social más cerca a tu domicilio. Si no podés ir vos, puede ir otra persona en tu nombre. Llevá todos los documentos y el formulario o planilla completos. La persona de tu Sede de Atención Social va a revisar todos tus papeles y te va a dar un turno que va a decir qué día y a qué hora tenés que ir al Centro de Evaluación y Orientación de la Discapacidad. Presentate ante la Junta Evaluadora en el día y horario del turno que se te informó. Llevá a la Junta Evaluadora todos los documentos que te dijo la persona de tu Sede de Atención Social.

¿Qué enfermedades y discapacidades están contempladas dentro del CUD?

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) especificó que las dificultades, enfermedades o discapacidades habilitadas para solicitar un CUD son aquellas de índole Intelectual y Mental; Visual; Motor; Auditivo; Respiratorio; Cardiovascular; Renal urológico y/o Digestivo/Hepático, entre otros.

También el CUD reconoce lo siguiente: la parálisis; la debilidad muscular; amputaciones; enfermedades neuromusculares; ceguera o baja visión; sordera o dificultades auditivas; retraso mental; trastornos del espectro autista (TEA); síndrome de Down u otros trastornos genéticos o neuropsiquiátricos.