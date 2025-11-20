Frávega cierra sucursales y advierten por cientos de despidos

La firma cerró uno de sus locales sin dar aviso previo a sus empleados. Desde el sindicato denuncian que podría ocurrir en otras sucursales.

Protestas tras el cierre del Frávega de Temperley. Foto: Redes sociales

Frávega cerró su sucursal en Temperley, Buenos Aires. Desde el sindicato denunciaron que puede ocurrir lo mismo con otros establecimientos de la marca a lo largo y ancho del país, por lo que hay preocupación.

El Centro de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Ezeiza (CEC Lomas) denunció “el cierre intempestivo de la sucursal” que estaba ubicada en Temperley, más específicamente en la esquina de Pasco y Salta.

Los trabajadores de dicho local se encontraron con el establecimiento cerrado, sin ningún tipo de aviso previo.

Frávega de Temperley. Foto: Redes sociales

Rubén Crosta, secretario general del sindicato, indicó que “es un acto de desprecio absoluto por quienes sostienen día a día el funcionamiento de la firma”.

No es la primera sucursal de Frávega que cierra en lo que va del año. Ya ocurrió en agosto con una ubicada en Pergamino, provincia de Buenos Aires. El CEC Lomas advierte por una proyección de la empresa de seguir con los despidos y cierres.

“Tenemos información de que Frávega planea continuar con los despidos y estarían preparando el despido de 300 compañeros y compañeras en todo el país”, informó Crosta tras el cierre en Temperley.

El sindicato ya realizó la denuncia ante el Ministerio de Trabajo por la situación de los empleados. El secretario general agregó que van a “exigir la reincorporación inmediata. No vamos a permitir despidos ni traslados masivos disfrazados de decisiones empresariales”.

Y sumaron: “Frávega debe dar explicaciones y reincorporar a los despedidos”.