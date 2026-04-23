Descarriló el tren Sarmiento y no llega a Liniers:

Descarriló el tren Sarmiento. Foto: Wikipedia

El tren Sarmiento circula con servicio limitado entre Haedo y Moreno tras un descarrilamiento en Liniers ocurrido a las 18:14. La interrupción genera demoras y largas filas en paradas de colectivo, con complicaciones para quienes regresan del trabajo.

Descarriló el tren Sarmiento y no llega a Liniers. Video X @TrenSarmientoFC

Servicio reducido y estaciones sin llegar

Tras el descarrilamiento, la línea Sarmiento funciona de manera limitada, con trenes que salen y terminan su recorrido antes de Liniers. Esto genera importantes complicaciones para los usuarios que viajan diariamente hacia el centro porteño o retornan hacia el oeste.

Desde Trenes Argentinos pidieron a los pasajeros evitar la línea en la medida de lo posible y consultar los canales oficiales antes de viajar, ya que los tiempos de espera superan ampliamente los habituales.

La estación Morón de la línea Sarmiento. Foto: Argentina.gob.ar

Demoras, quejas y alternativas

En estaciones como Morón, Flores y Caballito se registraron andenes colmados y reclamos de usuarios por la falta de información y la escasa frecuencia de formaciones. Muchos optaron por líneas de colectivo, remises o aplicaciones de transporte, lo que también generó demoras adicionales en el tránsito.

Como alternativas, se recomienda utilizar:

Colectivos que conectan el oeste con el centro porteño

Línea San Martín (con mayor demanda de lo habitual)

Subte desde estaciones cercanas, aunque también con congestión

Investigación y normalización del servicio

Las autoridades ferroviarias indicaron que se inició una investigación para determinar las causas del descarrilamiento, mientras continúan los trabajos técnicos para restablecer el servicio completo. Por el momento, no hay un horario confirmado de normalización, y la situación podría extenderse durante gran parte del día.

El incidente vuelve a poner el foco en el estado de la infraestructura ferroviaria y en el impacto que este tipo de fallas genera en la rutina de miles de trabajadores y estudiantes.