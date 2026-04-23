Cómo ir a la Feria del Libro 2026 sin gastar de más:

La feria por dentro Foto: Turismo Buenos Aires

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires cumple 50 años en 2026 y vuelve a concentrar la agenda cultural de la Ciudad de Buenos Aires. La edición aniversario se desarrolla del 23 de abril al 11 de mayo en La Rural, con invitados internacionales, homenajes y una grilla que combina literatura, debates y espectáculos.

Además de la programación, uno de los temas que más interés genera entre lectores y visitantes es el costo de acceso. La organización, a cargo de la Fundación El Libro, mantiene un esquema de ingresos gratuitos y descuentos que permite planificar la visita sin gastar de más.

Quiénes pueden entrar gratis a la Feria del Libro 2026

Feria del Libro. Foto NA/Damian Dopacio

El ingreso sin cargo está habilitado para menores de 12 años acompañados por un adulto y para personas con discapacidad, quienes pueden entrar junto con un acompañante que tampoco abona entrada. El beneficio se aplica durante todos los días de la feria.

También acceden gratis los docentes de todos los niveles, siempre que presenten recibo de sueldo o comprobante laboral vigente al momento de ingresar al predio.

Requisitos para estudiantes, docentes y jubilados: cómo ingresar sin cargo

De lunes a viernes, excepto los feriados del 1 y 2 de mayo, la Feria del Libro habilita el acceso gratuito para estudiantes, jubilados y pensionados. En estos casos, es obligatorio llevar la documentación correspondiente, como libreta estudiantil, certificado de alumno regular o comprobante previsional.

Las visitas escolares que se inscriben previamente también ingresan sin costo, una política que apunta a sostener el perfil educativo del evento y facilitar la participación de escuelas de todo el país.

Días y horarios de la Feria del Libro 2026: planificá tu visita

Feria del Libro. Foto NA/Damian Dopacio

La feria abre sus puertas desde el miércoles 23 de abril y se extiende hasta el domingo 11 de mayo. A lo largo de esas semanas, el evento ofrece amplios horarios para todo tipo de público. Desde jornadas pensadas especialmente para escuelas hasta actividades nocturnas, todos los asistentes encontrarán un stand que cautive su atención.

Desde la organización adelantaron que, como en ediciones anteriores, podrían repetirse franjas horarias con ingreso libre por la noche, un dato a tener en cuenta para quienes buscan alternativas más económicas.

Promociones bancarias y billeteras virtuales: cuáles son los beneficios disponibles

Feria del Libro. Foto NA/Damian Dopacio

El valor de la entrada general es de $8.000 de lunes a jueves, y de $12.000 los viernes, fines de semana y feriados. Sin embargo, hay fechas especiales: el 6 de mayo se celebra el Día Banco Provincia, con ingreso gratuito para quienes presenten la app Cuenta DNI o una tarjeta del banco.

Además, distintos bancos y billeteras virtuales ofrecen promociones, reintegros y descuentos dentro del predio.

Qué es el “Chequelibro” y cómo usarlo para comprar más barato

Con la compra de la entrada, cada visitante recibe un Chequelibro por $12.000, válido para usar en librerías adheridas una vez finalizada la feria. El beneficio funciona como incentivo para seguir comprando libros después del evento.

Dentro del predio, además, se entregan cupones equivalentes al valor de la entrada, que pueden aplicarse directamente en los stands editoriales, lo que permite reducir el gasto durante el recorrido.

Dónde se realiza la Feria del Libro 2026 y cómo llegar en transporte público

Feria del Libro. Foto: NA.

La feria se realiza en el predio de La Rural, en el barrio de Palermo, uno de los puntos mejor conectados de Buenos Aires. Se puede llegar fácilmente en subte (Línea D), tren y múltiples líneas de colectivo que circulan por la zona.

Para esta edición aniversario, el espacio suma nuevos pabellones y áreas de espectáculos, con mayor capacidad para actividades masivas y muestras especiales, lo que refuerza la experiencia del público sin modificar el esquema de acceso.

El impacto económico y la magnitud del evento: cuántas personas visitaron la Feria en la última edición

Feria del Libro. Foto: NA

Más allá del interés cultural, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires tiene un peso significativo en la economía porteña. Según datos oficiales difundidos por la Fundación El Libro, la edición 2025, la número 49, convocó a 1.238.986 visitantes durante 19 días en La Rural, un 10% más que en 2024, lo que la posicionó entre las ferias con mayor asistencia de los últimos años.

El mismo informe, elaborado junto a la Universidad Católica Argentina (UCA), indicó que durante esa edición se vendieron más de 1,4 millones de libros, con una facturación estimada en 21.353 millones de pesos. Además, el 83% de los expositores declaró haber tenido ventas iguales o superiores a las del año anterior, un dato clave para entender la relevancia económica del evento en la Ciudad de Buenos Aires.

Estas cifras ayudan a dimensionar el alcance de la feria y explican por qué, en una edición aniversario como la de 2026, la organización refuerza políticas de acceso ,ingresos gratuitos, descuentos y programas como el Chequelibro, para sostener y ampliar la convocatoria masiva.