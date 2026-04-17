Manifestaciones en defensa del SMN. Foto: NA

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizarán un apagón informativo el próximo viernes 24 de abril, en reclamo por una serie de despidos recientes dentro del organismo. La medida implicará la interrupción total de la difusión de pronósticos y alertas oficiales entre las 5 y las 12, lo que dejará sin datos meteorológicos a usuarios, empresas y organismos que dependen de esta información en su vida cotidiana.

Manifestaciones en defensa del SMN. Foto: NA

Luego de la movilización de este jueves 16 de abril por los despidos en el área, se anunció apagón informativo del Servicio Meteorológico Nacional. Según explicaron delegados gremiales, el cese de actividades alcanzará todos los canales habituales del SMN, incluidas sus plataformas digitales.

Reclamo por despidos en el SMN y advertencias sobre el sistema

El conflicto se desató tras la confirmación de 140 despidos, lo que motivó la protesta del personal. Desde el organismo buscan visibilizar el impacto que estas decisiones pueden tener sobre el funcionamiento del sistema meteorológico.

En ese sentido, remarcaron que la información que produce el SMN es esencial y no un complemento dentro del esquema de alertas y pronósticos. Trabajadoras del organismo advirtieron que la falta de datos compromete la calidad del servicio y puede afectar la elaboración de pronósticos confiables, fundamentales para múltiples sectores.

¿Qué actividades pueden verse afectadas?

La información climática cumple un rol central en diversas actividades económicas y sociales. Desde la producción agropecuaria hasta la navegación y la aviación, múltiples áreas dependen de datos precisos y actualizados.

El paro del Servicio Meteorológico Nacional podría afectar los vuelos. Foto: Unsplash.

La interrupción del servicio durante varias horas podría generar complicaciones en la planificación de tareas y en la toma de decisiones, especialmente en sectores sensibles a las condiciones meteorológicas.

Desde el SMN señalaron que se trata de una medida excepcional, ya que el organismo no había implementado anteriormente un apagón informativo de estas características. Además, advirtieron que el conflicto podría escalar en los próximos días si no hay una respuesta a los reclamos. En ese marco, anticiparon: “Si no se revierte esta situación, no solamente continuaremos con el paro del 24, sino con distintos paros”.